В подмосковном детдоме воспитанников кормили некачественным мясом

Некоторые московские бизнесмены решили нажиться на несчастных больных детях, сбывая мясо сомнительного происхождения.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Орехово-Зуевскому городскому округу задержали подозреваемых в сбыте мясной продукции неизвестного происхождения, а также реализации продукции, несоответствующей маркировке. Эта продукция поставлялась в детский дом-интернат для умственно отсталых детей Орехово-Зуевского городского округа.

Татьяна Петрова рассказала, что в период с января по декабрь 2020 года одна из московских фирм в рамках заключенного контракта систематически поставляла в детское учреждение мясо говядины. В ходе проверки производственной площадки предприятия полицейскими при участии Росгвардии были изъяты и направлены на исследование образцы якобы говяжьей продукции, по результатам которого установлено, что в мясе содержится ДНК буйвола. Общий материальный ущерб, нанесенный приюту для детей, составил более полумиллиона рублей.

Полицией установлена причастность к совершению аферы директора фирмы-поставщика мясной продукции и сотрудника ветеринарной станции, который внес заведомо ложные сведения в ветеринарную справку.

Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.