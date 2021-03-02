В Подольске при пожаре погибла трехлетняя девочка, оставшаяся без присмотра

Следователи в подмосковном Подольске начали доследственную проверку по факту смерти трехлетней девочки в пожаре. Корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий рассказала про детали трагедии.

Предварительно установлено, что 1 марта 2021 года около 4 часов дня в одном из многоквартирных домов по улице Свердлова в Подольске соседи услышали громкий хлопок из находящейся рядом квартиры и, выйдя в коридор, почувствовали запах дыма, после чего была вызвана пожарная служба. Возгорание произошло в квартире, где находилась малолетняя девочка без присмотра взрослых. Она была госпитализирована, но несмотря на оказанную помощь скончалась.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. На месте сейчас работают криминалисты СК. Они устанавливают причины и обстоятельства несчастья с ребёнком.

"В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям матери девочки. Запрошен характеризующий материал, проводятся опросы", - сказала Ольга Врадий.