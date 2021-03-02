В регионах ЦФО вырос спрос на земельные участки

Интерес к загородной недвижимости на фоне пандемии вырос почти на 40 процентов, однако на ценах это сказалось нелинейно. Участки под индивидуальную застройку немного подешевели, земля в садоводческих кооперативах - подорожала в пределах 10 процентов. О колебаниях на рынке в Центральной России рассказала аналитическая служба "Авито Недвижимости".

Судя по активности посетителей популярной платформы, в целом по стране по итогам года спрос на участки для ИЖС увеличился более чем на треть, а наделов в садоводческих товариществах и дачных партнерствах - почти на 50 процентов. Самый заметный прирост был зафиксирован вблизи мегаполисов. Покупкой земли в Московской области стали интересоваться в 1,8 раза чаще, в Воронежской - в полтора. Для сравнения, на Рязанщине спрос вырос на 36 процентов, в окрестностях Тулы - на 27, Брянска - на 13.

Два из трех потенциальных покупателей рассматривали участки под индивидуальное строительство - на них можно возвести коттедж для круглогодичного проживания. Остальные изучали наделы на землях сельхозназначения (в СНТ). Единицы присматривались к землям промышленности.

"Динамика спроса на землю для строительства дач и домов в течение года была достаточно неоднородной. Основной ажиотаж пришелся на II квартал, когда был объявлен режим всеобщей самоизоляции. Востребованность участков в садоводческих и дачных кооперативах тогда выросла вдвое, а под ИЖС - в полтора раза по сравнению с I кварталом. Затем спрос стал постепенно снижаться, чему способствовали завершение дачного сезона и некоторое ослабление карантинных ограничений. Однако его показатели в конце года все равно превышали значения 2019-го", - сообщили эксперты службы.

Тренд объясняется не только карантином, но и стремлением россиян сохранить свои сбережения в связи с колебаниями валютных курсов и падением доходности по вкладам при росте инфляции. Повлияла на рынок и программа сельской ипотеки, и расширение возможностей материнского капитала: средства маткапитала теперь можно направлять на покупку участков для садоводства.

Два из трех потенциальных покупателей рассматривали участки под индивидуальное строительство

Объем предложения "загородной" земли в течение года почти не расширился. В Центральной России прирост составлял от одного процента в Брянской области до четырех в Ярославской. "Вероятно, наиболее интересные варианты достаточно быстро находили покупателей. Часть продавцов сняла объявления о продаже дач и загородных домов с участками по личным мотивам - такая недвижимость помогла им уйти в самоизоляцию с комфортом", - предположили в "Авито".

Цены на землю, несмотря на ее востребованность, по итогам 2020 года оказались даже ниже прошлогодних. Участки для ИЖС стоили в среднем 39,3 тысячи рублей за сотку, в СНТ - 28,8 тысячи. В Воронежской и Рязанской областях подешевели земли под коттеджи (на шесть процентов до 32 и 23 тысяч за сотку соответственно), в Ярославской - под дачу или огород (на семь процентов, до 12 тысяч). В то же время в Рязанской и Брянской областях произошло самое сильное в масштабах страны удорожание участков в СНТ - в пределах десяти процентов.