В регионах ЦФО вырос спрос на земельные участки

Новости

Федерация дзюдо России выпустила заявление после драки в Каспийске 12:43
Вулкан Синабунг в Индонезии выбросил столб дыма на высоту 5 километров 12:39
Отделения Россотрудничества за рубежом переименуют в "Русские дома" 12:26
Comic-Con вновь перенесли в онлайн из-за пандемии 12:15
Матвиенко оценила идею лишать гражданства за призывы к санкциям против РФ 12:09
За два года 400 пациентам помогли в Клинике расстройств пищевого поведения 12:03
В Иркутской области представили нового прокурора 11:55
СК Беларуси подал документы на экстрадицию Тихановской 11:52
Оперштаб: Еще 1796 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:49
Водохранилища Крыма за февраль пополнились на 12,3 млн кубометров 11:40
В Москве упростили покупку билетов на аэроэкспресс 11:38
Курс истории Дальнего Востока выпустят на русском и английском языках 11:22
Иркутский школьник попал в Книгу рекордов РФ как самый высокий подросток 11:05
Суд Нидерландов арестовал имущество футболиста "Спартака" Промеса 10:56
В Подольске при пожаре погибла трехлетняя девочка, оставшаяся без присмотра 10:56
Сбербанк зафиксировал рекордный рост расходов россиян в феврале 10:45
Путин поздравил Горбачева с юбилеем 10:39
В подмосковном детдоме воспитанников кормили некачественным мясом 10:30
Инвесторы потребовали от Дурова вернуть деньги за TON 10:27
Число жертв пожара в интернате под Тверью выросло до двух 10:23
Матвиенко: Введение четырехдневной рабочей недели сейчас не актуально 10:22
Туробъекты в Карелии оборудуют доступом к интернету 10:22
В Кузбассе смягчили коронавирусные ограничения для пенсионеров 10:16
Диктант по немецкому языку написали свыше 70 тысяч человек 10:15
Матвиенко рассказала о перспективах Договора по открытому небу 10:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Верховный суд разъяснил, когда при разводе жилье достается одному из супругов
Верховный суд разъяснил, когда при разводе жилье достается одному из супругов
02.03.2021 11:58

Эффект дачника

В регионах ЦФО вырос спрос на земельные участки
Текст: Татьяна Ткачёва
Российская газета - Экономика Центрального округа № 43(8394)
Интерес к загородной недвижимости на фоне пандемии вырос почти на 40 процентов, однако на ценах это сказалось нелинейно. Участки под индивидуальную застройку немного подешевели, земля в садоводческих кооперативах - подорожала в пределах 10 процентов. О колебаниях на рынке в Центральной России рассказала аналитическая служба "Авито Недвижимости".

Судя по активности посетителей популярной платформы, в целом по стране по итогам года спрос на участки для ИЖС увеличился более чем на треть, а наделов в садоводческих товариществах и дачных партнерствах - почти на 50 процентов. Самый заметный прирост был зафиксирован вблизи мегаполисов. Покупкой земли в Московской области стали интересоваться в 1,8 раза чаще, в Воронежской - в полтора. Для сравнения, на Рязанщине спрос вырос на 36 процентов, в окрестностях Тулы - на 27, Брянска - на 13.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Дачники получили право заказывать комплексные кадастровые работы

Два из трех потенциальных покупателей рассматривали участки под индивидуальное строительство - на них можно возвести коттедж для круглогодичного проживания. Остальные изучали наделы на землях сельхозназначения (в СНТ). Единицы присматривались к землям промышленности.

"Динамика спроса на землю для строительства дач и домов в течение года была достаточно неоднородной. Основной ажиотаж пришелся на II квартал, когда был объявлен режим всеобщей самоизоляции. Востребованность участков в садоводческих и дачных кооперативах тогда выросла вдвое, а под ИЖС - в полтора раза по сравнению с I кварталом. Затем спрос стал постепенно снижаться, чему способствовали завершение дачного сезона и некоторое ослабление карантинных ограничений. Однако его показатели в конце года все равно превышали значения 2019-го", - сообщили эксперты службы.

Тренд объясняется не только карантином, но и стремлением россиян сохранить свои сбережения в связи с колебаниями валютных курсов и падением доходности по вкладам при росте инфляции. Повлияла на рынок и программа сельской ипотеки, и расширение возможностей материнского капитала: средства маткапитала теперь можно направлять на покупку участков для садоводства.

Два из трех потенциальных покупателей рассматривали участки под индивидуальное строительство

Объем предложения "загородной" земли в течение года почти не расширился. В Центральной России прирост составлял от одного процента в Брянской области до четырех в Ярославской. "Вероятно, наиболее интересные варианты достаточно быстро находили покупателей. Часть продавцов сняла объявления о продаже дач и загородных домов с участками по личным мотивам - такая недвижимость помогла им уйти в самоизоляцию с комфортом", - предположили в "Авито".

Цены на землю, несмотря на ее востребованность, по итогам 2020 года оказались даже ниже прошлогодних. Участки для ИЖС стоили в среднем 39,3 тысячи рублей за сотку, в СНТ - 28,8 тысячи. В Воронежской и Рязанской областях подешевели земли под коттеджи (на шесть процентов до 32 и 23 тысяч за сотку соответственно), в Ярославской - под дачу или огород (на семь процентов, до 12 тысяч). В то же время в Рязанской и Брянской областях произошло самое сильное в масштабах страны удорожание участков в СНТ - в пределах десяти процентов.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 10 565 случаев COVID-19 в 84 регионах
Матвиенко оценила перспективы отказа от доллара США в России
Экс-тренер "Спартака" Олег Романцев госпитализирован с инфарктом
Сбербанк зафиксировал рекордный рост расходов россиян в феврале
Вашингтон выделит Украине 150 млн долларов на реформирование армии