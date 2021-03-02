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02.03.2021 11:13
Рубрика: Экономика

В столице начался чемпионат "Московские мастера" по стандартам WorldSkills

Текст: Любовь Проценко
В столице начался чемпионат "Московские мастера" по стандартам WorldSkills. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Город уделяет большое внимание развитию профессионального образования. Мы постоянно модернизируем материально-техническую базу колледжей, преподаватели повышают квалификацию. Успехи наших конкурсантов на чемпионатах профмастерства доказывают, что мы движемся в правильном направлении. Сейчас начался региональный чемпионат WorldSkills "Московские мастера", его можно с уверенностью назвать самым масштабным конкурсом профессионального мастерства как по количеству участников, так и по числу соревновательных дисциплин. Также в этом году представлено рекордное число новых компетенций, соревнования по которым проходят в Москве впервые в рамках регионального чемпионата. Мы уверены, что конкурсанты этого года смогут удержать высокую планку, поставленную столичной сборной в прошлом году, - рассказала она.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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На чемпионате представлены семь основных блоков профессий: сфера услуг и образования, информационные технологии, творчество и дизайн, производство и инженерные технологии, строительная сфера, а также транспорт и логистика.

Соревнования конкурсантов основной возрастной категории (от 16 до 22 лет) пройдут в этом году по 153 компетенциям. Традиционно активное участие в чемпионате принимают и юниоры столицы - участники в возрасте от 10 до 16 лет будут соревноваться в 115 различных компетенциях.

Чемпионат стал рекордным и по количеству новых компетенций, соревнования по которым проходят в Москве впервые в рамках регионального чемпионата. В этом году столичные конкурсанты впервые соревнуются за звание чемпиона в новых компетенциях WorldSkills, таких как "Бережливое производство", "Вертикальный транспорт", "Цифровая трансформация", "Социальная работа" и многие другие.

Деловая программа чемпионата пройдет в дистанционном и очном форматах с участием представителей предприятий и работодателей, экспертов и руководителей образовательных организаций города Москвы. В повестку мероприятий деловой программы войдут вопросы подготовки конкурсантов к региональным, национальным и международным соревнованиям по профессиональному мастерству, вопросы кадрового обеспечения предприятий и трудоустройства чемпионов движения WorldSkills, а также развития экспертного сообщества в столице.

Чемпионат "Московские мастера" - крупнейшие профессиональные соревнования по стандартам WorldSkills Russia. Москва начала проводить их одной из первых в России. В чемпионате принимают участие обучающиеся и молодые профессионалы столицы, лучшие из которых получат возможность войти в расширенный состав сборной команды Москвы и выступить на национальном чемпионате. Кроме того, они могут быть включены в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia и принять участие в европейских и мировых чемпионатах WorldSkills.

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