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02.03.2021 08:17
Рубрика: Власть

Власти Москвы увеличили в девять раз финансирование техкомпаний в 2020 году

Текст: Любовь Проценко

Правительство Москвы увеличило в девять раз объем финансовой поддержки технологических компаний в 2020 году. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Фото: istockphoto
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"В 2020 году город значительно увеличил объем финансовой поддержки бизнеса: появилось шесть новых субсидий, была запущена программа льготного кредитования. Если говорить именно о технологических компаниях, общий размер выплат, одобренных им за прошлый год, составил почти 1,2 миллиарда рублей. Это примерно в девять раз больше показателя 2019 года", - заявила Сергунина.

Активнее всего финансовой помощью пользовались резиденты столичных технопарков и участники Московского инновационного кластера (МИК). Например, на компенсацию части затрат на лизинг, кредит или покупку оборудования и на выплату процентов по кредитам на развитие деятельности в прошлом году им было одобрено 434 миллиона рублей.

Кроме этого, участники МИК могут возместить часть расходов на создание нового или модернизацию существующего продукта. Субсидия распространяется на разработку конструкторской и технологической документации, изготовление и проведение испытаний прототипов и опытных образцов, приобретение и пуско-наладку оборудования и средств измерений. В 2020 году на эти цели одобрена поддержка на общую сумму более 295 миллионов рублей. Отдельно для участников кластера предусмотрены гранты на развитие комплексных инновационных проектов.

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Активно в 2020 году технологические предприятия обращались за возмещением части расходов на экспорт товаров, услуг или продуктов интеллектуального труда. Город компенсирует им затраты на разные составляющие внешнеэкономической деятельности: получение патентов, сертификацию продукции или систем менеджмента, адаптацию проекта к выходу на международный рынок и транспортировку товаров за рубеж.

Еще одна мера поддержки - "экспортный кешбэк". При исполнении любого экспортного контракта предприятие может получить грант в размере 10% от выручки по нему, но не более десяти миллионов рублей.

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