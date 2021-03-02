Главу УФССП Якутии заподозрили в превышении полномочий

Руководителя Управления федеральной службы судебных приставов по Якутии, а также его заместителя подозревают в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании предпринимательской деятельности. Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК по республике.

По версии следствия, региональное УФССП провело аукцион по строительным работам в административном здании в Якутске на сумму более 34 миллионов рублей. При этом должностные лица оказали противодействие заключению контракта с победителем конкурса - коммерческой организацией.

Руководитель организации, опасаясь того, что будет включен в реестр недобросовестных поставщиков, подписал контракт, несмотря на заметные различия между проектной и сметной документацией, а также неучтенные объемы работ. После этого подрядчик был поставлен в условия, в которых добросовестно выполнить обязательства было невозможно.

В итоге должностные лица службы судебных приставов вынудили его расторгнуть контракт и отказаться от выполнения строительных работ. Действовали они при этом в интересах другой коммерческой фирмы.

Сейчас следователи и оперативники проводят обыски, допросы и иные мероприятия, направленные на установление обстоятельств совершения преступления. Расследование уголовного дела продолжается.