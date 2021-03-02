Курс истории Дальнего Востока выпустят на русском и английском языках

Издать краткий однотомный курс истории Дальнего Востока планируют ученые института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. Эта книга поможет продвижению достижений отечественной науки в мировом сообществе.

"В прошлом году мы завершили грандиозный проект, это результат полувековой работы института, ради чего собственно институт и создавался - восьмитомник истории Дальнего Востока. Мы выпустили последний том, не по хронологии, но по очередности, о годах Великой Отечественной войны на Дальнем Востоке. Но теперь, мы хотим еще издать однотомник, сделать краткий курс истории Дальнего Востока, и издать его на двух языках - русском и английском", - рассказал ТАСС директор института Николай Крадин.

Он добавил, что некоторое время назад американский историк Джон Стефан уже выпустил краткую историю Дальнего Востока. В исследовании он использовал материалы из архивов института, а также изучил все тома издания российских коллег. Теперь большинство ученых ссылаются на эту работу.

"Книжка у него неплохая, но мы можем сделать гораздо более серьезную работу. Одно дело изучать чужие труды, и другое - когда ты сам все эти архивы перелопатил", - отметил Крадин.