На Курилах вулкан Эбеко дважды выбросил пепел

На Курильских островах вулкан Эбеко дважды за день выбросил пепел, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

Утром пепел поднялся на высоту свыше двух километров, а днем до полутора километров. Шлейф распространился на три километра в юго-восточном и северном направлениях.

По данным спасателей, в Северо-Курильске, расположенном в семи километрах от исполина, пеплопада не было и запаха сероводорода не ощущалось.

Справка "РГ"

Высота Эбеко - 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам. По мнению ученых, его лавовое извержение маловероятно.

В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, длившаяся менее полугода, затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.