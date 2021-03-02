В Бурятии бывший бухгалтер вуза пойдет под суд за хищение 13 млн рублей

Бывший бухгалтер одного из вузов Улан-Удэ предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Как сообщает прокуратура Бурятии, с 2015 по 2019 годы, женщина завышала размер зарплаты сотрудников учебного заведения. Разницу в выплатах злоумышленница тратила на покрытие личного долга. Всего она похитила 13,4 миллиона рублей.

"Представителем потерпевшего заявлены исковые требования о возмещении ущерба. На имущество обвиняемой, стоимостью 400 тысяч рублей, наложен арест", - говорится в сообщении.

Подсудимой грозит до 10 лет лишения свободы.