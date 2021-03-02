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02.03.2021 08:06
Рубрика: Происшествия

Жителя Забайкалья осудили за незаконный оборот золота на 16 млн рублей

Текст: Дина Непомнящая

Борзинский городской суд Забайкальского края вынес приговор жителю города Балей по делу о незаконном обороте золота. Мужчину признали виновным и приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно.

Фото: iStock
В гараже у жителя Чукотки нашли золото и серебро на 26 млн рублей

Как сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении ФСБ России, в августе прошлого года в машине обвиняемого нашли пять металлических слитков желтого цвета. Экспертиза установила, что в них содержалось 3,5 килограмма химически чистого золота. Его стоимость оценили более чем в 16 миллионов рублей.

Драгоценный металл изъяли и обратили в доход государства. Виновный должен выплатить штраф в 120 тысяч рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край

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