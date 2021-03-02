Жителя Забайкалья осудили за незаконный оборот золота на 16 млн рублей

Борзинский городской суд Забайкальского края вынес приговор жителю города Балей по делу о незаконном обороте золота. Мужчину признали виновным и приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно.

Как сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении ФСБ России, в августе прошлого года в машине обвиняемого нашли пять металлических слитков желтого цвета. Экспертиза установила, что в них содержалось 3,5 килограмма химически чистого золота. Его стоимость оценили более чем в 16 миллионов рублей.

Драгоценный металл изъяли и обратили в доход государства. Виновный должен выплатить штраф в 120 тысяч рублей.