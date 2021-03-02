Программа "Стимул" увеличит объемы ввода жилья в 66 регионах

Жилищное строительство в 66 регионах будет простимулировано возведением школ, детских садов и дорог по программе "Стимул". В нынешнем году по программе планируют построить 177 объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

По программе планируется построить в 2021 году 74 дороги, 23 школы, 21 детский сад, 53 объекта инженерной инфраструктуры и 6 медицинских учреждений, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Больше всего объектов возведут в Приволжском федеральном округе - 47. В Центральном федеральном округе будет построено по программе 45 объектов, в Уральском - 27, в Северо-Кавказском - 20, в Южном - 13. В Сибирском федеральном округе появится 12 объектов, в Северо-Западном - 11, а два - в Дальневосточном ФО.

"Программа показывает активную динамику, демонстрируя увеличение плановых задач даже в рамках одного года. Так, только в 2019 году общее количество объектов строительства увеличилось на 67, количество субъектов-участников программы - на 7, а объем ввода жилья в сравнении с плановыми показателями к концу года прирос дополнительно на 740 тысяч кв. м. В этом году мы также рассчитываем увеличить объем ввода в строй программных объектов и рассчитываем в этом на инициативы регионов, которую готовы поддерживать", - отметил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

В 2020 году благодаря программе было введено 8,1 млн кв.м жилья. Для дополнительной поддержки регионов в минувшем году в программу включили возможность направлять средства не только на строительство социальной или инженерной инфраструктуры, но и на техническое присоединение и покрытие расходов по концессионным соглашениям.