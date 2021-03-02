В аэропорту Оренбурга пьяного пассажира сняли с самолета

В аэропорту Оренбурга пришлось снять с трапа самолета пассажира, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения: мужчина едва передвигался и громко разговаривал сам с собой.

Как сообщило Управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу, в линейное отделение полиции аэропорта поступил сигнал о нештатной ситуации на воздушном судне рейса "Оренбург - Москва".

Бортпроводники рассказали прибывшим полицейским о пьяном пассажире, который едва смог подняться по трапу самолета и громко разговаривал сам с собой.

Мужчину доставили в медицинское учреждение. После освидетельствования оказалось, что степень опьянения у него составляет 1,02 мг/литр. Пассажир сообщил полицейским, что является жителем Санкт-Петербурга, а в Оренбурге навещал родственников. Он признался, что перед рейсом выпил несколько сувенирных бутылок с крепким алкоголем.

На нарушителя составлен административный протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения.