В Казани задержали экс-главу Приволжского Ростехнадхора

В Казани по подозрению в получении крупной взятки задержан экс-руководитель Приволжского управления Ростехнадзора Борис Петров.

По версии следствия, в 2019 году подозреваемый через посредника, бывшего руководителя Челнинского территориального отдела Ростехнадзора, получил взятку размером более 1,4 миллиона рублей от директора предприятия Набережных Челнов. Деньги он передал за помощь в получении разрешения на запуск электроустановки.

Как сообщили в республиканском управлении СК России, в ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Борис Петров возглавлял Приволжское управление Ростехнадзора в течение 15 лет, пост он покинул в мае 2020 года.