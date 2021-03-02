Илья Воротынцев, заведующий кафедрой "Нанотехнологии и биотехнологии" Нижегородского технического университета имени Ростислава Алексеева (НГТУ), в феврале стал лауреатом общенациональной премии "Профессор года" в номинации "Технические науки", присуждаемой Российским профессорским собранием.

Высокая оценка связана с разработкой, которую нижегородские ученые ведут совместно с коллегами из Российского химико-технологического университета (РХТУ), - нового, бюджетного способа очистки аммиака.

Как известно, аммиак применяется для производства азотных удобрений. А еще его используют при выпуске различных видов пластиков, взрывчатых веществ, хладагентов для бытового и промышленного холодильного оборудования, нашатырного спирта, добавок в стройматериалы, обеспечивающих их морозостойкость. Не обходится без этого химического соединения в микроэлектронике и в космической промышленности.

Россия входит в тройку мировых лидеров по объему производства аммиака, которого ежегодно выпускается около 200 миллионов тонн, примерно по 25 килограммов на каждого жителя планеты. До сих пор очистка проводится по неэффективной технологии, разработанной более 100 лет назад.

- Даже если снизить затраты на доли процента, удастся сэкономить миллионы и миллиарды рублей. А наша технология в перспективе даст удешевление не на доли процента, а гораздо больше, - говорит Илья Воротынцев.

В лабораторной установке, сконструированной учеными, смесь из "грязного" аммиака, азота и водорода пропускается через мембрану с нанесенным на нее особым абсорбентом, где и оседает чистый аммиак. Степень очистки в экспериментах доходила до 99 процентов, что близко к результатам, получаемым промышленным способом (99,8 процента), который из-за использования криогенных технологий требует огромных энергозатрат.

- Мы уже определили наиболее перспективные абсорбирующие материалы, а теперь продолжаем изучать процесс и разрабатываем новую конструкцию мембранного модуля, которую будет возможно масштабировать для задач промышленности, - отметил Илья Воротынцев. - И если будет пример экономически удачной реализации нашего процесса, то это станет мощным толчком к технологическим изменениям у всех производителей аммиака.

По оценке профессора, работа по созданию промышленной установки займет пару лет, а экономическую выгоду можно будет получить уже через четыре года. Дело осталось за малым - убедить производственников.