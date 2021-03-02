Новости

Власти Москвы увеличили в девять раз финансирование техкомпаний в 2020 году 08:17
Голикова назвала срок формирования коллективного иммунитета к COVID-19 08:05
Матвиенко оценила перспективы отказа от доллара США в России 07:40
Британцы высмеяли слежку за российской подводной лодкой в Ла-Манше 07:07
Матвиенко: Иностранные IT-компании продолжают нарушать законы России 06:22
Принадлежавшая Анджелине Джоли картина Черчилля продана за рекордную сумму 05:29
SpaceX снова отложила запуск ракеты с партией спутников Starlink 05:09
Защита экс-губернатора Хабаровского края Ишаева обжаловала приговор 05:09
На коротких авиарейсах в России появится интернет 03:56
В Венеции из-за отливов пересохли знаменитые каналы 03:20
В США подросток погиб в результате стрельбы в школе 02:50
СМИ: Трамп привился от коронавируса в январе 02:26
В Пентагоне рассказали, что войдет в пакет военной помощи Украине 01:40
"Реал" с трудом ушел от поражения в матче против "Реала Сосьедад" 01:30
Старейшая энергетическая компания Техаса объявила о банкротстве 01:20
Порошенко назвал непечатным словом вакцину от COVID-19 на Украине 01:01
Белый дом позволит разлученным при Трампе семьям мигрантов воссоединиться 00:49
Более 30 машин угодили в ДТП на снежной трассе в штате Монтана 00:46
Австрия в марте снимет ограничения в сфере услуг 00:37
Крым не примет условия Авакова по возобновлению подачи воды 00:24
Вашингтон выделит Украине 150 млн долларов на реформирование армии 00:13
Москалькова: Сотрудничество РФ с Советом Европы снижает риски третьей мировой 01.03.2021
Турция будет требовать ПЦР-тест с въезжающих до конца мая 01.03.2021
Четыре человека арестованы по факту коррупции в "Барселоне" 01.03.2021
В СИЗО отправлены трое избивших музыканта "Машина времени" 01.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Верховный суд разъяснил, когда при разводе жилье достается одному из супругов
Верховный суд разъяснил, когда при разводе жилье достается одному из супругов
02.03.2021 08:00
Рубрика: Общество

Выгода без примесей

Изобретен революционный способ очистки аммиака
Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Экономика Поволжья № 43(8394)
Илья Воротынцев, заведующий кафедрой "Нанотехнологии и биотехнологии" Нижегородского технического университета имени Ростислава Алексеева (НГТУ), в феврале стал лауреатом общенациональной премии "Профессор года" в номинации "Технические науки", присуждаемой Российским профессорским собранием.
Работа по созданию промышленной установки займет пару лет. Фото: Из личного архива Ильи Воротынцева Работа по созданию промышленной установки займет пару лет. Фото: Из личного архива Ильи Воротынцева
Работа по созданию промышленной установки займет пару лет. Фото: Из личного архива Ильи Воротынцева

Высокая оценка связана с разработкой, которую нижегородские ученые ведут совместно с коллегами из Российского химико-технологического университета (РХТУ), - нового, бюджетного способа очистки аммиака.

Фото: Пресс-служба ТОАЗ
Производитель аммиака вошел в ТОП-100 лучших российских компаний

Как известно, аммиак применяется для производства азотных удобрений. А еще его используют при выпуске различных видов пластиков, взрывчатых веществ, хладагентов для бытового и промышленного холодильного оборудования, нашатырного спирта, добавок в стройматериалы, обеспечивающих их морозостойкость. Не обходится без этого химического соединения в микроэлектронике и в космической промышленности.

Россия входит в тройку мировых лидеров по объему производства аммиака, которого ежегодно выпускается около 200 миллионов тонн, примерно по 25 килограммов на каждого жителя планеты. До сих пор очистка проводится по неэффективной технологии, разработанной более 100 лет назад.

- Даже если снизить затраты на доли процента, удастся сэкономить миллионы и миллиарды рублей. А наша технология в перспективе даст удешевление не на доли процента, а гораздо больше, - говорит Илья Воротынцев.

В лабораторной установке, сконструированной учеными, смесь из "грязного" аммиака, азота и водорода пропускается через мембрану с нанесенным на нее особым абсорбентом, где и оседает чистый аммиак. Степень очистки в экспериментах доходила до 99 процентов, что близко к результатам, получаемым промышленным способом (99,8 процента), который из-за использования криогенных технологий требует огромных энергозатрат.

- Мы уже определили наиболее перспективные абсорбирующие материалы, а теперь продолжаем изучать процесс и разрабатываем новую конструкцию мембранного модуля, которую будет возможно масштабировать для задач промышленности, - отметил Илья Воротынцев. - И если будет пример экономически удачной реализации нашего процесса, то это станет мощным толчком к технологическим изменениям у всех производителей аммиака.

По оценке профессора, работа по созданию промышленной установки займет пару лет, а экономическую выгоду можно будет получить уже через четыре года. Дело осталось за малым - убедить производственников.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

Главное сегодня

Голикова назвала срок формирования коллективного иммунитета к COVID-19
Матвиенко оценила перспективы отказа от доллара США в России
Интервью первого замминистра просвещения РФ Дмитрия Глушко. Главное
РФПИ: Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Словакии
Суд приговорил экс-президента Франции Саркози к году тюрьмы
Врач рассказала о правилах подготовки к вакцинации от COVID-19
Синоптики предсказали холодный март