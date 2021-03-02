В Оренбурге чиновницу управления ЖКХ задержали за взятку в полмиллиона

В Оренбурге задержана чиновница муниципального управления ЖКХ. Ее подозревают в получении взятки на общую сумму более 500 000 рублей.

Как сообщило УМВД по Оренбургской области, деньги 40-летняя подозреваемая получила от подрядчика, выполнявшего работы по благоустройству дворов в областном центре.

По информации Следственного комитета по региону, возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере.

Как уточнили в СК, подозреваемая, занимавшая различные должности в МКУ "ЖКХ" в период с 27 января 2014 года по 25 декабря 2020 года, действуя из корыстных побуждений, получила взятку за беспрепятственную приемку, а также подписание актов выполненных работ по муниципальным контрактам по благоустройству дворовых территорий.

В ходе обысков, проведенных по месту жительства и работы чиновницы, изъяты документы, предметы и технические носители информации, имеющие значение для дела.

Решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанной. Расследование продолжается.