В Оренбуржье осудили пенсионера, закрывшего ребенка в багажнике авто

Год лишения свободы в колонии-поселении - такой приговор вынес суд Орска 65-летнему мужчине, который в качестве наказания закрыл ребенка в багажнике своей легковушки.

Как сообщила прокуратура Оренбургской области, инцидент произошел в октябре 2020 года во дворе одной из орских многоэтажек. Мужчина сделал замечание нескольким гулявшим ребятам, а затем схватил одного из них и поместил в багажник собственного авто. Пенсионер удерживал там семилетнего мальчика несколько минут - пока за ребенка не вступился прохожий.

В надзорном ведомстве отметили, что мальчик был сильно напуган, получил моральные и нравственные страдания. Подсудимый признан виновным в незаконном лишении свободы несовершеннолетнего (п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ). Приговор в законную силу не вступил.