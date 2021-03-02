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02.03.2021 13:17
Рубрика: Происшествия

В пермской больнице медсестру уволили за избиение ребенка

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

В Перми сотрудница фтизиопульмонологического центра избила несовершеннолетнего пациента. Инцидент попал на видео и стал причиной увольнения медсестры.

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На видео, которое было опубликовано в соцсетях, видно, как медсестра детского отделения избивает ребенка: она берет руку маленького пациента и ею же бьет ему по лицу.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в региональном минздраве, с персоналом медучреждения проведена беседа о недопустимости такого отношения к пациентам. Руководство больницы уже уволило провинившуюся сотрудницу.

- Если к этой медсестре у меня вопросов нет, то к анониму, снимавшему это видео, вопросы есть. Разве не аморально снимать на камеру сцену насилия над ребенком вместо того, чтобы остановить это безобразие? - заявил главный врач ГБУЗ КФМЦ.

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