В пермской исправительной колонии начали съемки фильма с Павлом Деревянко

Съемки фильма начались в самые морозные дни февраля. Фото: ГУФСИН России по Пермскому краю

В Пермском крае в исправительной колонии №12 прошли съемки первых сцен фильма "Подельники". Об этом сообщили в пермском ГУФСИН.

Главную роль негодяя, избежавшего правосудия, играет Павел Деревянко. Фильм основан на реальных событиях, когда 10-летний сын погибшего решил отомстить убийце.

Съемки проходили на территории, прилегающей к исправительной колонии, где обычно даже фотографировать запрещено. Но киногруппа получила соответствующее разрешение на работу в ГУФСИН.

Снимать приходилось в морозы, когда температура падала до минус 35 градусов, и при сильном ветре.

Режиссер картины - Евгений Григорьев, известный по документальным лентам "Про рок" и "Хенд Мейд". Картина "Подельники" - его дебют в игровом кино.

Кроме Павла Деревянко, в фильме снимаются Юра Борисов и Елизавета Янковская. Предполагается, что на экраны кино выйдет в конце этого года.