В Пермском крае убили женщину и двоих детей

В Пермском крае идет расследование убийства женщины и двух ее несовершеннолетних детей в поселке Октябрьский. Об этом сообщили в краевом СК РФ.

Следователи возбудили уголовное дело по части второй статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, малолетнего, с особой жестокостью). Погибших обнаружили утром 2 марта в частном доме. Это женщина 1979 года рождения, ее сын 2004 года рождения, а также дочь 2008 года рождения.

Сейчас идет выяснение всех обстоятельств произошедшей трагедии. В совершении убийства подозревается мужчина 1980 года рождения. Он объявлен в розыск.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которую возглавил руководитель следственного управления.