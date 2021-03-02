В Самаре придумали "Социальный калькулятор"

Самарские айтишники разработали онлайн-сервис: введя личные данные и доходы, можно получить информацию о выплатах и услугах, на которые рассчитывает семья. Мобильное приложение так и назвали "Социальный калькулятор".

- Для расчета учитывается уровень среднемесячной заработной платы, социальное положение гражданина и его супруги/супруга, количество и возраст детей, категория семьи, размер уплаченных налогов, страховых взносов, - пояснила зампредседателя правительства региона Наталья Катина.

В приложении уже загружено 67 мер соцподдержки, наиболее востребованных семьями с детьми. Прежде всего это ежемесячное пособие на ребенка и компенсация на оплату коммуналки.

Кроме информации о том, какие выплаты и льготы могут помочь конкретной семье, в приложении подсчитано, сколько средств государство тратит на базовые нужды каждого человека: на образование - от детского сада до университета, медицинские и прочие услуги. К примеру, в "калькуляторе" учтены годовые затраты на детсадовца - в этом году в регионе они составляют 90 583 рубля, на школяра - 43 054 рубля, на студента - средняя стоимость обучения в вузе - 147 609 рублей.