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02.03.2021 20:07
Рубрика: Власть

Проверь льготы

В Самаре придумали "Социальный калькулятор"
Текст: Анна Шепелева ("Российская газета", Самара)
Российская газета - Федеральный выпуск № 44(8395)
Самарские айтишники разработали онлайн-сервис: введя личные данные и доходы, можно получить информацию о выплатах и услугах, на которые рассчитывает семья. Мобильное приложение так и назвали "Социальный калькулятор".

- Для расчета учитывается уровень среднемесячной заработной платы, социальное положение гражданина и его супруги/супруга, количество и возраст детей, категория семьи, размер уплаченных налогов, страховых взносов, - пояснила зампредседателя правительства региона Наталья Катина.

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В приложении уже загружено 67 мер соцподдержки, наиболее востребованных семьями с детьми. Прежде всего это ежемесячное пособие на ребенка и компенсация на оплату коммуналки.

Кроме информации о том, какие выплаты и льготы могут помочь конкретной семье, в приложении подсчитано, сколько средств государство тратит на базовые нужды каждого человека: на образование - от детского сада до университета, медицинские и прочие услуги. К примеру, в "калькуляторе" учтены годовые затраты на детсадовца - в этом году в регионе они составляют 90 583 рубля, на школяра - 43 054 рубля, на студента - средняя стоимость обучения в вузе - 147 609 рублей.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара

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