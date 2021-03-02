Со 2 марта в Самарской области обнулили транспортный налог для многодетных опекунов и попечителей, патронатных и приемных родителей. Изменения в региональный закон "О транспортном налоге на территории Самарской области" приняли на последнем заседании Думы.

Напомним, что в регионе от уплаты транспортного налога многодетные семьи, где растут трое и более детей до 18 лет, освободили еще с 2016 года. Затем льготу по просьбам родителей распространили в том числе на автомобили мощностью от 100 до 120 лошадиных сил. К таким авто относятся почти все отечественные легковушки. А также на автобусы с двигателем до 150 лошадиных сил. Теперь транспортный налог решили обнулить не только для многодетных родителей, которые воспитывают родных и усыновленных ребятишек, но и для опекунов и попечителей, приемных и патронажных родителей. В Самарской области таких семей несколько сотен.

Еще одна существенная поправка: теперь семьям, чтобы получить льготу, не обязательно собирать пакет документов, достаточно только подать заявление в налоговую. Сотрудники службы сами запросят все бумаги у ведомств. Для многодетных, имеющих машину до 120 лошадиных сил, экономия составит около 2,6 тысячи рублей, за "Газель" - 4,6 тысячи рублей в год.

Теперь многодетные родители надеются, что законодатели снимут ограничения по лошадиным силам для автомобилей и автобусов, которыми пользуются большие семьи. И тогда эта налоговая льгота будет доступна всем.