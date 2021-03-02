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02.03.2021 03:00

АО "НПО НИИИП-НЗиК" извещает о проведении открытых аукционов

1. АО "НПО НИИИП-НЗиК" извещает о проведении открытого аукциона на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества.

29.03.2021 года состоится открытый аукцион по продаже имущества Базы отдыха "Успенка", состоящего из земельного участка, площадью 12213 кв. м, нежилого здания общей площадью 233 кв. м., оборудования, некапитальных построек и сооружений, расположенного по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, с/с Дубровинский.

Аукцион проводится на электронной торговой площадке "Фабрикант", в соответствии с правилами электронной торговой площадки по адресу www.fabrikant.ru

Подача заявки осуществляется с "21" января 2021 года и до 11:00 "24" марта 2021 года.

Дополнительную информацию можно получить:

по тел. 8 (383) 278-99-31, 89137474200,

на сайтах www.нииип-нзик.рф и www.fabrikant.ru

Фото: АО "НПО НИИИП-НЗиК"

2. АО "НПО НИИИП-НЗиК" извещает о проведении открытого аукциона на повышение в электронной форме на право заключения договоров купли-продажи объектов недвижимого имущества.

29.03.2021 года состоится открытый аукцион по продаже двух зданий общей площадью 1074,8 кв. м. и земельного участка площадью 13914 кв.м. по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Одоевского, 4.

Аукцион проводится на электронной торговой площадке "Фабрикант", в соответствии с правилами электронной торговой площадки по адресу www.fabrikant.ru

Подача заявки осуществляется с "21" января 2021 года и до 11.00 "24" марта 2021 года.

Дополнительную информацию можно получить:

по тел. 8 (383) 278-99-31,

на сайтах www.нииип-нзик.рф и www.fabrikant.ru

Фото: АО "НПО НИИИП-НЗиК"

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