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02.03.2021 09:36
Рубрика: Происшествия

Дорогу до горнолыжного курорта Шерегеш перекрыли из-за снегопада

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Госавтоинспекция временно ограничила движение транспорта по автодороге до горнолыжного курорта Шерегеш на юге Кузбасса. Причина - сильные снегопады и ухудшение видимости.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
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Для того чтобы обеспечить безопасность на трассе Кузедеево - Мундыбаш - Таштагол, движение в обоих направлениях, начиная с нулевого и до 106-го километра, ограничено для автомашин массой свыше 3,5 тонны, кроме общественного транспорта.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, на дороге продолжаются работы по очистке проезжей части от снега. Здесь же дежурят экипажи ГИБДД.

Госавтоинспекция рекомендует автолюбителям по возможности отказаться от управления личными автомобилями. А еще лучше в столь сложных погодных условиях вовсе не совершать междугородние поездки. Если же это невозможно, то двигаться следует с максимально низкой скоростью, увеличив дистанцию и боковой интервал. При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно обращаться в экстренные службы или в полицию (с мобильного телефона - по номеру "102").

Между тем

Синоптики прогнозируют на 2 марта мокрый снег, по югу Кузбасса местами сильный, а также метели, гололедицу и снежные заносы. Порывы ветра временами будут достигать 15 метров в секунду.

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