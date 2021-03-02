Дорогу до горнолыжного курорта Шерегеш перекрыли из-за снегопада

Госавтоинспекция временно ограничила движение транспорта по автодороге до горнолыжного курорта Шерегеш на юге Кузбасса. Причина - сильные снегопады и ухудшение видимости.

Для того чтобы обеспечить безопасность на трассе Кузедеево - Мундыбаш - Таштагол, движение в обоих направлениях, начиная с нулевого и до 106-го километра, ограничено для автомашин массой свыше 3,5 тонны, кроме общественного транспорта.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, на дороге продолжаются работы по очистке проезжей части от снега. Здесь же дежурят экипажи ГИБДД.

Госавтоинспекция рекомендует автолюбителям по возможности отказаться от управления личными автомобилями. А еще лучше в столь сложных погодных условиях вовсе не совершать междугородние поездки. Если же это невозможно, то двигаться следует с максимально низкой скоростью, увеличив дистанцию и боковой интервал. При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно обращаться в экстренные службы или в полицию (с мобильного телефона - по номеру "102").

Между тем

Синоптики прогнозируют на 2 марта мокрый снег, по югу Кузбасса местами сильный, а также метели, гололедицу и снежные заносы. Порывы ветра временами будут достигать 15 метров в секунду.