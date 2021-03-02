Иркутский школьник попал в Книгу рекордов РФ как самый высокий подросток

Фото: Книга рекордов России

Школьник Арсений Костыря из деревни Грановщина в Иркутской области попал в Книгу рекордов России как самый высокий 13-летний мальчик в стране.

Рост ребенка, как отмечается на сайте Книги, - 197,2 сантиметра.

Юный сибиряк побил рекорд ростовчанина Тимофея Джафарова, чей рост летом прошлого года составлял 196 сантиметров. При этом, как рассказали родители Арсения, юноша продолжает расти и давно выше всей в своей семье.

Самым же высоким подростком в мире, по версии Книги рекордов Гиннесса, считается школьник из Китая Жэнь Кэюй. В октябре прошлого года 14-летний китаец дорос до 221 сантиметра.