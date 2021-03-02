Многодетные семьи Новосибирской области по нацпроекту приобрели автомобили

Более семи тысяч многодетных семей Новосибирской области приобрели автомобили, использовав сертификат на областной семейный капитал. Это одна из четырех мер социальной поддержки, предусмотренной региональным проектом "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография".

Как сообщил министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов, в текущем году размер выплаты проиндексирован и составляет 112 378,24 рублей.

- Для получения сертификата многодетным семьям региона необходимо обращаться в центры социальной поддержки населения по месту жительства, - отметил министр.

Эта региональная мера поддержки многодетных семей действует с 2012 года, в 2019-м ее включили в нацпроект "Демография".

Всего, по данным пресс-службы областного правительства, около 39 тысяч многодетных семей получили сертификат на семейный капитал, из них 26,6 тысячи семей уже распорядились выделенными финансовыми средствами.

Многодетные семьи самостоятельно принимают решение, на какие цели направить средства соцподдержки. Так, 7311 тысяч семей региона использовали сертификат на приобретение автотранспорта. Среди других направлений по популярности - улучшение жилищных условий, покупка сельскохозяйственной техники, обучение детей, социальная адаптация ребенка-инвалида, подключение жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения, а также формирование накопительной части трудовой пенсии родителей.

Справка "РГ"

В рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей с детьми" нацпроекта "Демография" в Новосибирской области для семей с детьми предусмотрена соцподдержка в нескольких формах:

- ежемесячная денежная выплата в связи с рождением первого ребенка (выплачивается до достижения ребенком трех лет),

- ежемесячная денежная выплата для детей в размере прожиточного минимума,

- областной семейный капитал,

- единовременное пособие при рождении ребенка в молодой семье.

Подробная информация о выплатах и пособиях размещена на сайте минсоцтруда Новосибирской области.

Телефон горячей линии: 8-800-100-00-82.