Регионы расширяют льготы для молодежи

Льготную молодежную ипотеку теперь могут взять не только семейные люди, но и холостяки. У сирот, покидающих детские дома, появятся взрослые наставники, которые научат жить самостоятельно и защитят, если понадобится.

В Кузбассе выпускницы педагогических вузов соцпособие при поступлении на работу могут получить после декрета. Фото: РИА Новости

Правда, все эти нормы действуют только в тех регионах, где приняли необходимые законы. Все они уже вступили в силу в феврале. В Кузбассе у молодых специалистов появилось больше возможностей воспользоваться льготами. И это касается многих специальностей.

Например, выпускники педагогических вузов, получавшие единовременное соцпособие при поступлении на работу после окончания учебы, теперь смогут воспользоваться им позже. "Не все начинают работать, едва получив диплом. Кто-то уходит в армию, а девушки - в декретный отпуск. И новый закон позволил им не потерять право на выплату", - отмечает глава комитета по вопросам образования, культуры и нацполитики парламента Кузбасса Ирина Федорова.

Еще одна льгота - жилищные займы на двадцать лет под три процента годовых без первоначального взноса. Их получают жители Кузбасса в возрасте до 35 лет, отмеченные за успехи в профессиональной деятельности. Но если раньше право на такую поддержку имели только молодые семьи, то теперь - и люди, не состоящие в браке. Купить либо построить жилье заемщики могут в муниципальном образовании, где они не менее трех лет работают. А в Еврейской автономной области появятся наставники для юношей и девушек в возрасте от 18 до 23 лет, которые воспитывались в детских домах. И теперь живут самостоятельно.

Нельзя допускать, поясняет председатель Заксобрания региона Любовь Павлова, чтобы они в одночасье остались один на один со своими проблемами. А их возникает очень много, начиная от обустройства быта и заканчивая правовой защитой.

Наставником может стать любой человек не младше 30 лет, получивший как минимум общее среднее образование и не имеющий ограничений по состоянию здоровью. Он должен помогать своему подопечному в учебе, при устройстве на работу, в организации досуга. Заботиться о защите его имущественных, социальных, жилищных и иных прав.

Наставник имеет право на ежемесячное вознаграждение: три тысячи за шефство над одним человеком. Оказывать соцпомощь наставник может нескольким молодым людям, но не более чем трем.

Льготную молодежную ипотеку теперь могут взять не только семейные люди, но и холостяки

В Самарской области решили поддержать семьи с детьми, у которых есть проблемы со здоровьем. В регионе начали работать выездные реабилитационные бригады. Теперь дети с инвалидностью смогут рассчитывать на консультацию и помощь медиков, психологов и социальных педагогов в домашней обстановке.

Специалисты также помогут родителям обучить ребят с особыми нуждами как навыкам самообслуживания, так и общению. "Мы эту систему опробовали в период ограничений из-за коронавируса и увидели, насколько она востребована", - пояснила министр социально-демографической и семейной политики региона Марина Антимонова. Появилась и еще одна новая социальная услуга: сопровождение инвалидов из пансионатов и интернатов при госпитализации в больницы.

Ценз оседлости для омбудсмена

Парламентарии Ростовской области единогласно согласились расширить возможности уполномоченного по правам человека в регионе. Теперь слово - за губернатором региона Василием Голубевым.

Если закон будет одобрен, то уполномоченный по правам человека сможет обращаться для возбуждения административного или уголовного дела. Сейчас он вправе только направлять свои рекомендации по выявленным нарушениям в органы госвласти и местного самоуправления. Еще одна возможная новация: органы власти, получив рекомендации от уполномоченного по правам человека, будут обязаны дать письменный ответ и проинформировать о принятых мерах в течение 30 дней.

"Новый закон также предъявляет более жесткие требования к кандидатуре уполномоченного по правам человека, - сообщил председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко. Одно из них - омбудсмен весь срок исполнения им своих полномочий должен постоянно проживать в Ростовской области.

Подготовил Николай Грищенко (Ростов-на-Дону)