Сибирячка судится с отделом полиции из-за беспрецедентной волокиты

64-летняя Светлана Чарыкова обратилась в суд с иском к отделу полиции N 6 Октябрьского района Новосибирска. Она требует взыскать с полицейских крупную сумму - полмиллиона рублей - в качестве компенсации морального вреда. За что - разбирался корреспондент "РГ".

Так уж сложились обстоятельства, что Светлана защищает себя сама - каждый день в обороне. На ее крошечном доме в центре Новосибирска несколько видеокамер. Необходимая мера: соседи у Светланы такие, что ухо нужно держать востро. "Нахаловка" - так и не дождавшийся сноса островок частного сектора, построенный в 60-х. Он окружен новостройками - с широких магистралей его не разглядеть. А что внутри? Внутри улицы с соответствующими названиями: Окопная, Покатная, Военная. Многие жители начинают свой день с порции спирта. И заканчивают тем же. Светлана же, живущая тут уже больше 40 лет, пытается навести вокруг какой-никакой, а порядок. "Воспитывает" цыган, наркоманов, алкоголиков. Как правило - без помощи полиции.

Пятого июля 2019 года на Светлану возле ее собственного дома напал один из постоянно меняющихся мужей соседки. Пострадала пенсионерка за правду. Была в суде свидетелем по делу о возвращении родительских прав этой самой соседке. Честно рассказала о ее не самых лучших привычках. Детей соседке не вернули, а Светлана среди бела дня получила от 40-летнего мужика удар ногой в живот, три-четыре - кулаком по голове и разодранное ухо, из которого исчезла золотая серьга. Укрылась в гараже, начала звонить в полицию... Полиция же приехала только на следующий день и только потому, что подруга Светланы, возмутившись, начала обрывать все известные ей телефоны правоохранительных органов. В официальных же бумагах и вовсе пишут, что полицейские отреагировали на информацию из медучреждения, куда обратилась избитая пенсионерка. Вот, оказывается, как.

Светлана рассказывает, что самочувствие после нападения у нее было хуже некуда. И диагноз поставили сразу - сотрясение мозга. Вот только защищать пожилую женщину - даже и через день - никто не бросился. Сначала в возбуждении дела отказали. А потом материалы по заявлению Чарыковой куда-то исчезли. И "объявились", причем после огромного количества жалоб пострадавшей, только в апреле 2020 года, то есть через девять месяцев. Что за странная "беременность" случилась у правосудия в Октябрьском районе Новосибирска, неизвестно, а результат таков. Напавшего в конце концов привлекли к административной ответственности за побои. Спустя почти год, в июне 2020-го. Диагноз из медицинских документов за это время "испарился" - в СМЭ решили, что вреда здоровью пенсионерки никакого нет.

По решению суда нападавший заплатил штраф - пять тысяч рублей. В принципе, подъемная сумма. Одну, а то и парочку расправ над старушками в год можно себе позволить, даже если уровень доходов так себе.

А был ли кто-то из полиции наказан за то, что материал пропал на несколько месяцев? На запрос "РГ" в областном ГУ МВД ответили без подробностей: "Сотрудники полиции привлечены к строгой дисциплинарной ответственности". Кто именно, к какой - неизвестно. Но судится Светлана Чарыкова с отделом полиции не из-за этого. Небольшой проволочкой этак на годик у нас, как говорится, никого не удивишь. Ведь в конце-то концов напавшего наказали!

Однако остался вопрос с сережкой. Как рассуждает адвокат Елена Чиркина, в апреле 2020-го, когда был наконец-то зарегистрирован рапорт участкового о хищении серьги, было уже невозможно установить, что произошло в июле 2019-го. Случайно ли недешевая серьга была вырвана из уха, или это, допустим, был грабеж, и нападавший унес добычу с собой?

Сначала материалы по заявлению в полицию куда-то исчезли, потом, после огромного количества жалоб, объявились - через девять месяцев

С апреля прошлого года события развивались так: восьмого мая участковый передал рапорт о хищении в следствие, где спустя еще месяц в возбуждении дела отказали за отсутствием состава преступления. Этот отказ прокуратура признала незаконным, а в ноябре прошлого года полиция вынесла очередной отказ, и он вновь был отменен.

И эта нелепая игра могла бы продолжаться до бесконечности, если бы не иск Чарыковой к отделу полиции. Ее требования: компенсировать ей стоимость пары серег - свыше 70 тысяч рублей, очень значительная сумма для пенсионерки, а также моральный вред, связанный с волокитой. Факт заволокичивания дела полицией признала и прокуратура, внеся представление руководителю следственного отдела.

Какую сторону примет суд - "РГ" будет следить за развитием событий.

Между тем

Как разъяснила "РГ" адвокат Елена Чиркина, в основу иска новосибирской пенсионерки положены нормы Гражданского кодекса о причинении вреда и его возмещении. Если иск будет удовлетворен, компенсацию Чарыковой выплатят из государственного бюджета. Отдельный федеральный закон о компенсациях за нарушение разумного срока судопроизводства в данном случае не применялся. В частности, потому, что к сроку проверки требование "разумный" не относится. "Есть четкий срок доследственной проверки, определенный Уголовно-процессуальным кодексом, - не более 30 суток, и он был нарушен", - говорит Елена Чиркина.

Комментарий

Николай Потапов, адвокат

- Действительно, сроки доследственных проверок четко регламентированы законом. Но проблема в том, что правоохранительные органы, к огромному сожалению и возмущению, научились это успешно обходить. Я сейчас работаю с гражданином, который подал заявление о преступлении в правоохранительные органы в декабре прошлого года. 30 суток давно прошли, но уголовное дело так и не возбуждено. Выносят отказ за отказом, незаконные постановления следствия отменяет прокуратура, и это в отдельных случаях может длиться годами. И, к сожалению, большинство наших граждан в этих случаях не обращается в суды за компенсациями морального вреда, принимая решение не связываться.

Контрольная закупка

Светлана Чарыкова пытается наводить порядок там, где живет. Одну из таких акций Светланы поддержала "РГ". Мы нашли добровольца, который под покровом ночи приобрел на сто рублей аж 400 граммов неразбавленного спирта в доме на Окопной, 13. Здешняя хозяйка, тетя Нина, торгует спиртом уже 20 лет! Результаты эксперимента были опубликованы в газете 17 декабря. Со стороны полиции - никаких эмоций. Через месяц "РГ" обратилась в ГУ МВД с запросом - а что же с торговлей спиртом? Спустя какое-то время нам сообщили, что информация из запроса 20 января зарегистрирована в КУСП (Книге учета сообщений о происшествиях). Что ж, оперативно. Но по обнадеживающим сведениям Светланы Чарыковой, какое-то количество спиртосодержащей жидкости на Окопной, 13, после запроса "РГ" полиция все же изъяла.