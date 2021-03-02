В Иркутской области представили нового прокурора

Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин представил руководителям правоохранительных органов и органов власти Иркутской области, а также коллективу нового прокурора региона Андрея Ханько. Новый глава надзорного ведомства Приангарья был назначен указом президента РФ 17 февраля 2021 года.

Как отмечается в сообщении прокуратуры Иркутской области, Дмитрий Демешин подчеркнул, что новому руководителю необходимо обратить пристальное внимание на ряд вопросов. Прежде всего, на борьбу с незаконной заготовкой древесины и ее оборотом, на обеспечение надзора при завершении работ, связанных с ликвидацией последствий летнего наводнения 2019 года и надзор за мероприятиями по устранению накопленных химических отходов в Усолье-Сибирском.

Андрею Ханько предстоит ужесточить за соблюдением прав граждан на оплату труда и трудовую занятость. А также за обеспечением электроэнергией населенных пунктов и целых районов. В Иркутской области выросло число аварийных отключений, в связи с чем, по мнению заместителя генпрокурора РФ, необходимо проведение проверок исполнения законодательства в этой сфере.

Также нужно взять на контроль меры профилактики по предотвращению гибели людей от пожаров: в 2020 году в Иркутской области при пожарах погибли 15 детей.