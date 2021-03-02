В Красноярске 91 школьник отравился салатом

В Красноярске зарегистрирован уже 91 случай острой кишечной инфекции среди школьников города. Им поставлен диагноз "острый иерсиниоз". Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Накануне, Роспотребнадзор по Красноярскому краю отмечал, что зарегистрировано более 70 случаев иерсиниозной инфекции.

Пострадавшие - дети 7 до 14 лет, ученики 25 школ. 56 детей госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Контролирующие органы провели расследование и выявили возбудителей инфекции в суточных пробах готовых салатов и сырых овощей. Все 25 школ обслуживает один и тот же поставщик. Краевое управление Роспотребнадзора составило протоколы о временном запрете деятельности этого поставщика, материалы дела направлены в суд.

Во всех школах Красноярска временно отказались от блюд из сырых овощей и фруктов. В тех учебных заведениях, где зафиксированы случаи отравления, продезинфицировали пищеблоки.

Прокуратура края возбудила уголовное дело о нарушении санитарных норм.