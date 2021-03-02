В Новосибирске медведи Кай и Герда воссоединились после двухлетней разлуки

Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило опубликовал трогательные фотографии и видео встречи четы белых медведей. Кай и Герда вновь будут жить в одном вольере после долгой разлуки.

- Если вы еще сомневаетесь - любовь есть. Долгожданное воссоединение Кая и Герды. Фотографии все скажут без лишних слов! - подписали снимки сотрудники зоопарка.

Чету медведей разлучили два года назад, после того как Герда родила двух медвежат-близнецов Норди и Шайну. Мать с малышами изолировали от главы семейства в целях безопасности. Теперь у повзрослевших медвежат началась самостоятельная жизнь, а Кай вернулся в вольер к Герде.

На снимках видно, что медведи буквально не могут оторваться друг от друга. Они вместе едят, играют и барахтаются в снегу.

- Будем где-нибудь в декабре читать новость о новом медвежонке, - шутят жители Новосибирска, комментируя снимки.