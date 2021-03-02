В Новосибирской области создают условия для работы самозанятых

Губернатор Андрей Травников поручил муниципалитетам активнее включиться в проект по господдержке самозанятых жителей и созданию благоприятных условий для их деятельности.

Как отметил глава региона, в 2020 году Новосибирская область в инициативном порядке присоединилась к эксперименту по введению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход". Его могут применять физические лица, а также индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников по трудовому договору.

- Проект направлен не на увеличение поступлений налогов. Главный результат, который мы ожидаем от специального налогового режима, - более активное развитие нашего предпринимательства и значимый вклад от деятельности предпринимателей в развитие экономики региона и экономик муниципалитетов. Прошу подключиться к этой важной работе не только руководителей областного уровня, но и глав муниципалитетов, - сказал Андрей Травников.

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров сообщил, что в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" создан новый федеральный и, соответственно, новый региональный проект по созданию благоприятных условий для деятельности самозанятых граждан.

Согласно федеральному проекту в Новосибирской области в 2021 году количество самозанятых, применяющих налоговый спецрежим, должно составить более 33,5 тысячи человек. По данным на 1 февраля текущего года число этой категории граждан превысило 35 тысяч человек. Это 104,5 процента от целевого показателя.

Как уточнили в пресс-службе областного правительства, с 2021 года самозанятые могут воспользоваться большинством мер господдержки, предоставляемой субъектам МСП.

Так, Фонд микрофинансирования Новосибирской области предоставляет микрозаймы до 200 тысяч рублей физлицам, применяющим "Налог на профессиональный доход". Планируется, что в 2021 году будет выдано более 10,5 миллиона рублей таких займов.

Также самозанятые могут рассчитывать на имущественную поддержку. В феврале 2021 года самозанятому жителю Мошковского района оказана имущественная поддержка - предоставлено в аренду два помещения.

Справка "РГ"

Нацпроект по развитию МСП включает в себя четыре федеральных проекта: "Поддержка самозанятых", "Поддержка начинающих предпринимателей", "Помощь в развитии бизнеса", "Цифровая платформа с механизмом адресного подбора мер поддержки". Специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" будет действовать 10 лет. Им предусмотрено два вида ставок в отношении полученных доходов (четыре и шесть процентов). Годовой доход самозанятого не должен превышать 2,4 миллиона рублей.