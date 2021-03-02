В Сибири один человек погиб, трое получили травмы в ДТП

В Черепановском районе Новосибирской области произошла авария с участием трех машин. В результате ДТП один человек скончался на месте, еще трое были доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Авария произошла около 9.00 по местному времени. По предварительной версии, водитель 1994 года рождения за рулем автомобиля Honda Civic ехал со стороны Барнаула в Новосибирск, но при обгоне не справился с управлением и влетел в ехавшую навстречу Toyota Camry, а после этого столкнулся с микроавтобусом марки Nissan.

Мужчина 49 лет, сидевший за рулем Toyota, скончался на месте. Водитель и два пассажира Honda Civic, в том числе двухлетний ребенок, доставлены в больницу.

На месте работают сотрудники ГИБДД и следователи, которые должны установить все обстоятельства и причины ДТП.