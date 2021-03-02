В республике создана комиссия по проверке эффективного использования земельных участков. Тема эта для региона больная, что подтверждает скандальный случай с четырьмя новыми школами, которые не смогли открыть из-за земельных неурядиц. О работе структуры корреспонденту "РГ" рассказал член комиссии, председатель Общественной палаты Дагестана Абдулмумин Ибрагимов.

Земли сельхозназначения часто располагаются на окраине городов и не всегда используются согласно своему статусу. Фото: Владимир Аносов/РГ

РГ: Абдулмумин Магомедович, создание подобной комиссии при правительстве субъекта - прецедент для регионов СКФО. С чем связано ее появление?

Абдулмумин Ибрагимов: Не секрет, что проблема использования земель по назначению в Дагестане существует давно - не одно десятилетие. Конечно, есть муниципальные структуры, которые занимаются ею. Но власти каждой территории по-своему понимают нормативные акты, иногда правила вообще не соблюдаются. Здесь решено навести порядок. Распоряжением врио главы Дагестана Сергея Меликова в ноябре прошлого года создана комиссия по проверке эффективности использования земель, ее возглавил председатель правительства республики.

Функционировать она начала не так давно, говорить о результатах пока рано. На заседаниях мы будем рассматривать все проблемы земельных отношений, передачи и отчуждения участков. Уверен, системная работа даст результат.

РГ: Большой резонанс в республике вызвала ситуация с четырьмя построенными школами, которые не могли принять учеников из-за нерешенных проблем с земельными участками. Школы располагаются в Бабаюртовском районе на землях отгонного животноводства, которые принадлежат четырем горным районам. Как пояснили нашему изданию в министерстве по земельным и имущественным отношениям республики, на здания нет соответствующих документов, подтверждающих отвод земель. Как комиссия будет решать подобные проблемы?

Абдулмумин Ибрагимов: Это один из наиболее ярких примеров существующего положения дел. Построенные в Бабаюртовском районе на отгонных землях животноводства школы, в которые вложили из бюджета сотни миллионов рублей, более двух лет не могли ввести в эксплуатацию из-за земельной неразберихи. В данном случае проблема возникла из-за статуса территории. Участки относятся к муниципальному образованию, расположенному в равнинной части региона, а пользуются ими представители горных районов. На данный момент ситуация с двумя школами решилась положительно. Относительно двух других ожидаем решения в ближайшее время.

Всеми вопросами нужно заниматься поэтапно. Сначала, как мне кажется, следует разобраться с проблемой скотопрогонных трасс. Они являются республиканской собственностью, но десятки лет де-факто не используются по прямому назначению, да это уже и невозможно. На этих территориях выросли поселения, где живут люди, не имеющие никаких прав на землю.

РГ: Есть возможность легализовать подобные поселения? И не возникнет ли потом необходимость вновь открывать трассы для перегона скота?

Абдулмумин Ибрагимов: Варианты есть, но их нужно внимательно изучить с учетом всех нюансов. Эти территории можно передать в муниципальную собственность. Тогда местные власти смогут самостоятельно предоставлять участки в долгосрочную аренду с правом выкупа или вообще безвозмездно. Что касается потери скотопрогонов, то фактически здесь давно уже скот не гонят.

Конечно, поголовье овец в республике растет, и может возникнуть необходимость в таких трассах. Но, как мне кажется, сначала надо решить вопрос с поселениями на этих землях. А потом, при необходимости, найти другой маршрут для животных.

РГ: В республике также существует проблема разграничения муниципальных, республиканских и федеральных земель. Ведется ли работа в этом направлении?

Абдулмумин Ибрагимов: Немалая часть федеральных земель давно используется не по назначению. Причины разные - федеральные органы власти часто не могут сами отслеживать целевое использование участков, а республиканские и муниципальные структуры не несут за них ответственности. Если эти земли уже неактуальны для Федерации, есть механизм передачи их в республиканскую собственность. То же самое с переводом территорий из региональной в муниципальную собственность. Каждый спорный участок будет рассматриваться на заседании комиссии.

РГ: Бывали ли случаи принудительного изъятия земель у нерадивых собственников? Насколько юридически это сложно сделать?

Абдулмумин Ибрагимов: Подобная практика существует. Например, участок требуется для федеральных или республиканских нужд. Если земля принадлежит кому-то на законных основаниях, то такие вопросы решаются с помощью выкупа, если нет - начинается процедура изъятия.

Но тут необходимо смотреть глубже. Земли сельхозназначения ранее занимали значительную территорию республики. Сегодня такие участки располагаются на окраине или даже в черте городов. На них появляются промышленные и коммерческие объекты.

Ставка налога на землю сельскохозяйственного назначения - 50 рублей за гектар в год. Если участок предназначен для коммерческого использования - 94 тысячи за гектар, для промышленного - 280 тысяч. Существенная разница! Земли вдоль федеральной автодороги "Кавказ" на границе Карабудахкентского и Кумторкалинского районов почти на 90 процентов имеют статус сельскохозяйственных. Но вы видели, чтобы там пшеницу или кукурузу выращивали? На этих участках располагаются строительные базы и торговые центры.

Ряд предпринимателей готов перевести землю в другую категорию и платить налоги. Но данный механизм очень сложен, и процесс может затянуться на годы. Многое зависит от того, кто владелец территории, как правило, это муниципальное образование. Нужно пройти определенные процедуры, прежде чем документы передадут на рассмотрение в Росреестр.

Считаю, что процесс нужно максимально упростить. Если эти земли не нужны для выполнения госпрограмм, то необходима облегченная схема их перевода в другой статус. Соответственно, пополнятся бюджеты муниципалитетов и республики.

РГ: Многие земли до сих пор закреплены за ГУПами. Бытует мнение, что земли они используют неэффективно. Насколько оно оправданно, учитывая, что подобные предприятия в большинстве своем убыточны?

Абдулмумин Ибрагимов: Я не в полной мере согласен с такой постановкой вопроса. Заберем землю у ГУПа и передадим кому? МУПу или КФХ? Важна не столько форма собственности, сколько эффективность использования. Ее может добиться грамотный руководитель любого предприятия. Кроме того, есть законодательные нормы - если сельхозземли не используются по назначению в течение трех лет, их можно изымать. Ситуацию нужно мониторить и действовать в рамках закона.

Да, в свое время ГУПам и МУПам передали сотни гектаров: некоторые сами не могут их использовать и другим не хотят отдавать. Приведу такой пример. Будучи первым заместителем главы Махачкалы, мне пришлось разрешать спорную ситуацию. В поселке Шамхал, территориально относящемся к городу, было МУП, где значительная часть земли не использовалась. Рядом на пяти гектарах разместилось эффективно работающее крестьянско-фермерское хозяйство. От его руководителя поступило предложение взять в аренду 80 гектаров, закрепленных за МУП. Директор муниципального предприятия категорически отказался их отдавать. Я пригласил обе стороны, выслушал. В итоге решили 40 гектаров закрепить на год за КФХ и столько же оставить МУП. А по итогам года определить: кто работает на земле эффективнее, тому и передать другие 40 гектаров.

Земли были муниципальные, комитет по имуществу города обладал такими полномочиями. В КФХ сразу перепахали землю и начали ее обрабатывать. В МУП вначале ничего не делали. Через какое-то время, осознав, что можно лишиться участка, здесь тоже стали работать. В результате каждому так и оставили по 40 гектаров.