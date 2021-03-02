Власти Железноводска провели внутренний аудит потребления коммунальных ресурсов с помощью цифровой платформы "Умный город". Выяснилось, что по сравнению с прошлым годом бюджетные учреждения стали потреблять на 22 процента меньше тепла и на 10 процентов - электричества и воды. Как директора школ и детских садов контролируют расходы с помощью обычного мобильного телефона, узнал корреспондент "РГ".

Железноводск первым в крае начал пользоваться цифровыми технологиями для управления совершенно разными аспектами городской жизни. Общественный транспорт, дорожное движение, интерактивные туристические киоски - все вмиг получило определение "умный". Одно из направлений проекта - интеллектуальная система управления коммунальным хозяйством.

В мэрии поясняют, что благодаря платформе "Умный город" специалистам удалось определить почасовые нормативы суточного потребления для каждого образовательного учреждения. Это позволяет экономить ресурсы и бюджетные средства.

- Все просто, - рассказал глава Железноводска Евгений Моисеев. - На выходные, когда в помещениях нет детей, батареи можно прикрутить. Если ночью наблюдается расход воды, которого не должно быть в это время суток, ищем причину утечки и устраняем проблему. В образовательных учреждениях ситуацию отслеживают постоянно.

Датчики, контролирующие потребление воды, электричества и тепла, установлены в 25 детских садах и школах, они мониторят расход круглосуточно. Кстати, до начала проекта не во всех школах были установлены даже приборы учета теплоэнергии, теперь же в них есть узлы погодного регулирования.

- Они считывают информацию с трех термометров. Один термодатчик висит на улице, два - в самом теплом и самом холодном помещениях. Если на улице холодает, то система автоматически поднимает температуру внутри, чтобы она соответствовала заранее заданной. Если на улице достаточно тепло, система перекрывает подачу горячей воды и начинает гонять по кругу ту, что уже в трубах, пока не установится заданная температура, тогда батареи не работают вхолостую, - пояснил начальник управления городского хозяйства администрации Железноводска Сурен Михитарян.

Железноводск первым в крае начал пользоваться цифровыми технологиями для управления совершенно разными аспектами городской жизни.

На случай, если какой-то из датчиков выйдет из строя, есть подстраховка. К примеру, сломался уличный прибор, тогда платформа будет отталкиваться от показаний двух внутренних и действовать на основе прописанного температурного графика. В случае выхода из строя всех трех датчиков оборудование будет работать на полную мощность, пока температуру не снизят вручную или не устранят поломку. Пока что на практике таких случаев не было. За минувший год на всех объектах вышел из строя только один внутренний датчик.

- Система работает с начала 2020-го. Благодаря ей и удалось сэкономить. Мы не за полярным кругом живем, у нас крепкие морозы не держатся три месяца подряд. В Кавминводах постоянные перепады: днем - плюсовая температура, ночью - минусовая, разница может составлять 20 градусов и больше. Когда узлов регулирования нет, школа отапливается в соответствии с температурным графиком, утвержденным ранее, тепло подается постоянно, и это очень расточительно, - считает Михитарян.

Сейчас система установлена во всех муниципальных учреждениях Железноводска, в этом году она появится и в поселке Иноземцево, который входит в городской округ.

Кстати, у директоров школ есть возможность дистанционно менять температуру с помощью мобильного телефона. Необязательно спускаться в подвал, где находится тепловой узел. У каждого учреждения, подключенного к системе "Умный город", есть "личный кабинет", где руководитель может посмотреть расход тепла, воды, электроэнергии за конкретный промежуток времени.

Когда учеников в школе нет, в здании незачем поддерживать температуру в 22-23 градуса, поэтому в праздничные и выходные дни директор может прямо из дома снизить ее до 17-18 градусов, а в воскресенье вечером добавить тепла, чтобы к утру снова установилась нужная температура.

Датчики же, которые позволяют узнать точный расход воды и электричества, помогают найти утечку или выявить перерасход. В зависимости от числа сотрудников и детей в школах и садах, от продолжительности их пребывания в учреждении устанавливается определенный норматив потребления. Если он превышен, директор видит отклонение и может принять меры.

- Приложение очень удобное. Каждое рабочее утро я начинаю с него. Там много статистики собирается, сразу видно, есть ли где-то перерасход. Допустим, среднее потребление тепла - 2,5 гигакалории в сутки. Если оно резко повысилось или понизилось, это повод проверить, что случилось, - рассказала корреспонденту "РГ" директор лицея № 2 города Железноводска Екатерина Кузнецова.

По ее словам, экономия складывается из мелочей.

- В прошлом месяце мы дважды оперативно устраняли аварии, - говорит Кузнецова. - Заметили перерасход воды, начали проверять и нашли протечку. А вот еще случай. Одна из работниц столовой ушла на больничный, а две другие, видимо, не справлялись с количеством посуды, которую надо было перемыть. Кран открывали на полную, и вода бежала постоянно. Так продолжалось несколько дней, мы увидели в приложении увеличение расхода, выяснили, в чем дело, и изменили организацию работы в столовой. Вроде бы это мелочи, но экономия достаточно большая получается.

Проект "Умный Железноводск" был одобрен экспертами Агентства стратегических инициатив и размещен в библиотеке умных решений "Смартека". Теперь эти разработки доступны для тиражирования в любом субъекте России.

Кстати

Программа, которая позволяет собирать данные, полностью отечественная. Ее создала компания "Русатом Инфраструктурные решения". Датчики тоже российского производства - их собирают в Новосибирске. А вот насосы и контроллеры поставили немецкие. В администрации Железноводска пояснили, что они надежнее отечественных аналогов.

Прямая речь

Ксения Сухотина, генеральный директор "Русатом Инфраструктурные решения":

- Власти Ставрополья, Железноводска и наша компания реализовали уникальный проект, которому нет аналогов. Внедрение цифровых технологий в городе началось в конце 2019 года, весной 2020-го завершилось формирование базовой инфраструктуры проекта. "Умные технологии" помогают контролировать работу городского хозяйства и обеспечивать обратную связь муниципалитета с гражданами. На курорте внедрена система отслеживания передвижения общественного транспорта, установлены "умные остановки", сделаны "умные пешеходные переходы". Действует система интеллектуального учета потребления коммунальных ресурсов и накопления твердых бытовых отходов.