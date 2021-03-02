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02.03.2021 13:37

Недолив на оптовом рынке

Автомобилисты Дагестана жалуются на резкое подорожание газового топлива
Текст: Тимур Алиев (Дагестан)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 43(8394)
В республике резко выросли цены на газовых автозаправочных станциях, что вызвало недовольство автомобилистов. В Дагестане многие водители давно модернизировали свои машины и установили газобаллонное оборудование - таким образом они пытаются сэкономить.

Сегодня можно найти немало расчетов расхода топлива разного вида на 100 километров пробега и сравнительных характеристик бензина и пропан-бутановой смеси. Большинство сводится к тому, что газ обходится владельцу примерно в два раза дешевле.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Например, в конце 2019 года сотрудники Финансового университета при правительстве России проанализировали затраты автомобилистов на бензин и газ. Исходили из того, что при среднем пробеге машины в 17,5 тысячи километров в год в неделю водитель проезжает около 335 километров. В городе расход бензина составляет в среднем около девяти литров на 100 километров, значит, еженедельные траты - примерно 1310 рублей. Расходы же на пропан-бутан - 725 рублей. Выгода очевидна. Но в Дагестане она оказалась нивелирована.

- С начала года цена литра сжиженного газового топлива в Махачкале поднялась на десять рублей - почти до 27 целковых. Для меня это большой скачок. Я могу меньше ездить, но такой рост может спровоцировать повышение тарифов в автобусах и маршрутных такси. Куда смотрит антимонопольная служба? - задался вопросом в беседе с корреспондентом "РГ" махачкалинец Расул Магомедов.

Врио главы Дагестана Сергей Меликов на недавнем совещании заявил, что в отношении недобросовестных владельцев АЗС будут приняты соответствующие меры. По словам вице-премьера РД Владимира Лемешко, которому поручили заняться проблемой, оптовые цены на заводах в последнее время не поднимались. Выходит, что задирают их в рознице владельцы заправок.

Фото: РИА Новости
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Однако руководитель Ассоциации владельцев автозаправочных станций Дагестана Магомед Абакаров не согласен с этим. Он заявил корреспонденту "РГ", что Лемешко не разобрался в ситуации. Как уточнил Абакаров, многие поставщики газового топлива в феврале сократили отпуск по прямым договорам примерно на 30 процентов. Это вынудило заправщиков закупать недостающие объемы на бирже, где уже с января начала расти стоимость газа.

- С первого марта оптовая цена на газ составит уже около 41 рубля за килограмм. За подачу и разгрузку вагона тоже надо заплатить. Если разделить 41 на 1,7 (таков коэффициент выхода с килограмма готовой продукции), стоимость сжиженного газа составит около 24 рублей за литр. Плюс нужно платить зарплаты, налоги, рассчитываться за электроэнергию и прибыль какую-то получить. Без трех рублей маржи мы работаем практически в убыток, при четырех-пяти рублях бизнес еще продержится, - утверждает Абакаров.

Однако в других регионах стоимость сжиженного топлива ниже, чем в Дагестане, и владельцы АЗС не разоряются. По мнению главы ассоциации, это связано с тем, что там газ реализуют сетевики и крупные добывающие компании, а они могут позволить себе такие цены. В Дагестане же практически все АЗС принадлежат индивидуальным предпринимателям.

В управлении Федеральной антимонопольной службы Дагестана подтвердили, что к ним поступают жалобы от автомобилистов. Однако в пресс-службе ведомства пояснили, что в регионе отсутствует юридическое лицо, занимающее доминирующее положение на рынке и злоупотребляющее своим статусом. В Махачкале доля участников с признаками сговора не превышает 12 процентов от общего числа игроков на этом рынке. Поэтому УФАС "не имеет прямой компетенции для принятия мер в отношении реализаторов газомоторного топлива".

Повышение цен в антимонопольной службе также объяснили сокращением прямых поставок от производителей газа в розницу почти на треть. А на биржах цены выросли из-за зимнего спроса. Кроме того, с первого января на четыре процента поднялись акцизы.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Словом, пока неясно, как власти Дагестана смогут остановить рост цен на газ и бензин. Один из возможных способов - активнее привлекать в регион крупные сетевые компании. Эту идею высказывал еще прошлый руководитель республики Владимир Васильев. Но проект так и не был реализован.

Сейчас в республике согласно официальному сайту компании всего две заправки "Газпром газомоторное топливо". В октябре на ее сайте была размещена информация об актуализации стоимости метана на газозаправочных объектах: "Ввиду инфляции и повышения прямых производственных затрат, в том числе цен на комплектующие для обеспечения безопасного и работоспособного состояния объектов, а также роста тарифов на электроэнергию, водоснабжение и прочее, компания вынуждена актуализировать розничные цены на компримированный природный газ. После их приведения в соответствие с инфляцией и прочими рыночными факторами розничная цена метана увеличилась на полтора рубля и составила в среднем 19,48 рубля за один кубометр. При сохранении текущей макроэкономической ситуации на рынке России последующая актуализация стоимости топлива в течение года не планируется".

В регионах Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

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