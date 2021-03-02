АВТОТОР удвоил выплаты по налогу на прибыль в бюджет Калининградской области в 2020 году

Один из крупнейших налогоплательщиков Калининградской области - автомобильный холдинг АВТОТОР, несмотря на пандемию COVID-19, увеличил отчисления по налогу на прибыль в бюджет региона до 2,4 миллиарда рублей в 2020 году. Это в два с лишним раза превышает показатель 2019 года.

- С учетом сложившей кризисной ситуации мы, как социально ответственный бизнес, приняли ряд организационных решений, которые позволили обеспечить дополнительные доходы в бюджет региона за счет увеличения объема налогов от предприятий АВТОТОР, которые непосредственно поступают в региональную казну и составляют доходную часть бюджета региона, - сообщил в интервью ТАСС старший вице-президент по проектам холдинга в Калининградской области Владимир Кривченко.

Так, по его словам, за счет дополнительных поступлений по налогу на прибыль от нескольких предприятий автоконцерна бюджет региона пополнился на 2,4 миллиарда рублей. В 2019 году сумма таких отчислений составила 0,9 миллиарда рублей. То есть уплата налога на прибыль в региональный бюджет в 2020 году выросла более чем в два раза. И это несмотря на существенное негативное влияние пандемии на работу холдинга: объемы производства снизились почти на 30 процентов.

Доля автоконцерна в общем объеме налогов и сборов региона составила около 50 процентов

Налог на прибыль по Калининградской области в 2020 году составил 11,16 миллиарда рублей, по информации об исполнении консолидированного бюджета по субъектам РФ за 2020 год, опубликованной Казначейством России. Доля АВТОТОР в общем объеме налогов и сборов региона составила около 50 процентов, сообщили в компании.

- Как только будет опубликована официальная статистика и можно будет провести сравнительный анализ, мы представим развернутый отчет по итогам года со всеми цифрами и показателями, - уточнил Владимир Кривченко.

Налоги и сборы, уплаченные автопроизводителем, в 2019 году составили 87,9 миллиарда рублей, или 48,2 процента от общего объема всех налогов, собранных на территории Калининградской области. В конце января текущего года губернатор области Антон Алиханов сообщил о том, что доходы бюджета региона в 2020 году по сравнению с 2019 годом выросли на 9,6 процента. Рост налога на прибыль составил 7,4 процента.