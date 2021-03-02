Цифровые деньги через несколько лет заменят традиционные

По мнению аналитиков, уже к 2025 году большинство стран мира, включая Россию, смогут начать полноценное внедрение цифровых денег и постепенно отказаться от наличности. Преимущества новой валюты для государства очевидны, но вот вопрос: как эта финансовая революция скажется на бизнесе?

Глобальная цель новой валюты - позволить обмениваться денежными средствами без привязки к банкам и системам перевода вроде системы всемирных межбанковских финансовых каналов связи SWIFT.?Отключением от указанной системы западные страны регулярно шантажируют нашу страну, С внедрением цифрового рубля и в случае отключения от SWIFT Россия не потеряет контроля над денежными переводами внутри страны, уверен Максим Оберман, директор digital-агентства Exiterra.

Практически введение цифрового рубля полностью изменит финансовый сервис в России. Из традиционной модели трех "Б" ("Бизнес - Бухгалтерия - Банк") банк просто выпадает как элемент, полагает ведущий аналитик QBF Олег Богданов. Необходимость в посреднике, осуществляющем все финансовые транзакции, может полностью исчезнуть.

Цифровой рубль сможет работать без интернета в удаленных и малонаселенных регионах страны. Таким образом, историй, когда банк потерял лицензию, разорился и бизнес терял крупные суммы, или даже обанкротился после этого, можно будет избежать, поясняет Сергей Хитров, член экспертного совета при Госдуме РФ по вопросам цифровой экономики и блокчейн-технологиям.

Снижение зависимости от посредников сможет стимулировать развитие сферы малого и среднего бизнеса с помощью дешевых кредитов, прогнозирует Татьяна Максименко, официальный представитель биржи криптовалют Garantex. Особенность взаиморасчетов в цифровых валютах теоретически позволяет привлекать депозиты и выдавать кредиты p2p (peer-to-peer), то есть отдельными участниками взаиморасчетов.

С внедрением цифрового рубля необходимость в посреднике, осуществляющем все финансовые транзакции, может полностью исчезнуть

Уход посредника снизит стоимость транзакций и увеличит скорость переводов, на которые в настоящее время тратится до трех рабочих дней, напоминает Игорь Файнман, эксперт по управлению личными финансами и инвестициями.

Что касается стоимости, то банковская комиссия за эквайринг может, с одной стороны, казаться незначительной, так как составляет небольшой процент от оборота. Но если речь идет о товарах или услугах с низкой маржинальностью, до 10-20 процентов, то эквайринг отнимает порядка 20 процентов прибыли. Это ощутимо сказывается на результатах бизнеса, поясняет Василий Алексеев, генеральный директор образовательной компании Like Центр.

Минус один, зато глобальный - отсутствие анонимности, полный контроль ЦБ за всеми транзакциями и действиями с валютой. Однако если одни эксперты считают прозрачность операций минусом, другие называют преимуществом. Очевидно, что "понятность" финансовых операций дает дополнительные гарантии, позволяющие отстаивать свои права и возвращать деньги в случае необходимости.

Для бизнеса остается открытым другой вопрос - кто будет компенсировать затраты банков на подключение к новой системе и внедрение новой инфраструктуры, спрашивает Михаил Попов, основатель TalkBank. Очевидно, что пока в тех концепциях, которые описаны Центробанком, эти затраты будут достаточно серьезными. Важно, чтобы эта система стала открытой для участников и чтобы банки в ней могли активно интегрироваться и формировать сервисы на основе цифрового рубля.

По мнению эксперта, главным вопросом здесь является вовлеченность всех без исключения участников экономической деятельности. То есть все участники для использования цифрового рубля как минимум должны будут обзавестись соответствующим электронным кошельком. Однако эта массовость имеет и свою опасность: на фоне столкновения интересов могут возникнуть сложности с точки зрения внедрения новых платежных процессов в жизни и корпораций, и простых людей.

Например, экспертам сомнительным кажется заявление о том, что россияне смогут получать пенсию в цифровых рублях. На сегодняшний день большая часть пенсионеров не доверяет даже пластиковым картам или не умеет ими пользоваться, а объяснить технологию использования электронного кошелька на мобильном телефоне будет достаточно проблематично. Кроме того, сложно представить, какие выгоды от этого получат пенсионеры: дистанционное начисление пенсий без посещения офиса банка доступно через пенсионную карту уже несколько лет. Другими словами, остается неясным стык технологий при разработке цифрового рубля и что обеспечивает его использование офлайн, сетует Софья Главина, руководитель программы "Цифровая экономика" Института мировой экономики и бизнеса РУДН.

Тем не менее эволюция не спрашивает разрешения, весь мир движется в сторону цифровых валют центральных банков, резюмирует Игорь Антонов, генеральный директор ГК "Элекснет". И не идти сейчас в этом направлении - значит отстать в развитии. И потому со стороны участников финансового рынка правильнее было бы не ставить под сомнение целесообразность проекта, а продумать, что необходимо для его продвижения, какие условия нужны банкам.

Кстати

Россия - не первая страна, задумавшаяся над вопросом создания цифровой валюты, напоминает Екатерина Безсмертная, декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ. Так, в сентябре 2020 года юристы компании Bock Legal (по некоторым данным, действующие от имени Европейского центрального банка) подали заявку на регистрацию товарного знака "цифровой евро" в ведомство Евросоюза по интеллектуальной собственности. Вопрос о введении европейской цифровой валюты, которую планируется использовать жителями зоны евро, в том числе и для розничных платежей, пока еще остается открытым. Работа по введению цифрового юаня ведется в Китае уже с 2019-го, в мае 2020 года был реализован пилотный проект по запуску валюты в четырех городах, а свободное хождение цифровой валюты планируется ввести с 2022 года - когда Пекин станет столицей XXIV зимних Олимпийских игр.