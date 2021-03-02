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02.03.2021 10:37

Тепло и не только душевное

Эксперты назвали самые актуальные проблемы коммунального сектора
Текст: Ульяна Вылегжанина (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 43(8394)
Эксперты сформировали рейтинг коммунальных проблем, которые больше всего волновали россиян в 2020 году. На первом месте оказались обращения, связанные с неудовлетворительным состоянием многоквартирных домов (МКД). Эта тема опередила "лидера" 2019 года - жалобы на необоснованные коммунальные платежи. Регионы Северо-Западного федерального округа не отстают от общероссийских тенденций. Однако существуют проблемы, актуальные для отдельных регионов.

В основу рейтинга легли обращения граждан, поступившие на горячие линии региональных центров общественного контроля в сфере ЖКХ и в приемную национального центра "ЖКХ Контроль".

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В целом по стране 16,3 процента жалоб были связаны с неудовлетворительным состоянием МКД и содержанием общего имущества. На втором месте с отставанием в 2,3 процента оказались вопросы начисления платы за жилищно-коммунальные услуги. Третью строчку заняла неудовлетворительная работа управляющих компаний и товариществ собственников жилья - на подобные проблемы пришлось 12,1 процента всех обращений.

Любопытен анализ жалоб, поступивших в четвертом квартале. Лидирующую позицию в конце прошлого года также заняла проблема неудовлетворительного состояния домов. А вот на второе место, опередив необоснованные коммунальные платежи, "вырвались" некачественные коммунальные услуги, которые в совокупном годовом рейтинге находятся на четвертой строчке.

Как пояснила руководитель регионального центра "ЖКХ Контроль" в Новгородской области Наталья Семенова, в конце года обостряются сезонные проблемы ЖКХ. Так, новгородцы в четвертом квартале неоднократно жаловались на холодные батареи. С этой проблемой столкнулись, к примеру, жители многоквартирных домов в деревне Ермолино.

- Также на горячую линию регионального центра поступали обращения граждан, связанные с платой за жилищно-коммунальные услуги, с управлением МКД, со сменой управляющей компании и нежеланием последней отдавать "бразды правления", несмотря на решение собственников, - рассказывает Наталья Семенова. - Кроме того, следует отметить, что за указанный период в Новгородской области не было ни одной жалобы на начисление платы за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. Видимо, граждане привыкли к новым тарифам. Если вопросы и поступают, то от людей, которые не живут в своих квартирах, но все равно вынуждены оплачивать услугу по вывозу мусора.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Жители Калининградской области, по словам руководителя Калининградского регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Валентины Зосименко, в прошлом году неоднократно жаловались на нормативы потребления коммунальных ресурсов, от которых во многом зависит плата за коммунальные услуги. Были также обращения, связанные с изменением тарифов. С 1 июля 2020 года услуги ЖКХ в регионе подорожали на четыре-шесть процентов в зависимости от муниципального образования.

- Кроме того, мы получили ряд жалоб, связанных с сугубо калининградской проблемой "утери" общедомового имущества, - отмечает Валентина Зосименко. - В Калининграде насчитывается более ста старых немецких домов, подвалы и гаражи которых муниципальные власти в предыдущие годы отнесли к городскому имуществу. Хотя по закону такие объекты относятся к общему имуществу МКД и принадлежат собственникам квартир на праве общей долевой собственности. Этот факт неоднократно подтверждал Верховный суд РФ. Мы помогаем гражданам составлять обращения в комитет по муниципальному имуществу, добиваться обследования имущества и исключения гаражей и подвалов из муниципального реестра. Однако администрация Калининграда и в этом году продолжает высылать жителям "письма счастья" с требованием оплатить аренду встроенных подвалов и гаражей в домах довоенной постройки.

Прямая речь

Светлана Разворотнева, исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль":

- Тема неудовлетворительного содержания общедомового имущества обострилась вместе с наступлением пандемии - когда правительство обязало управляющие организации проводить дезинфекцию мест общего пользования, но не выделило на эти работы средств. Выходили управляющие организации из положения тем, что приостановили все плановые и текущие ремонты.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область СЗФО Калининградская область

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