Губернатор Петербурга сделал прививку от коронавируса

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сделал первую прививку от новой коронавирусной инфекции.

Градоначальник объясняет, что принял это решение с целью защитить не только себя, но и своих коллег и близких. "Буду вести дневник наблюдения за состоянием здоровья, - написал Александр Беглов на своей странице в соцсетях. - Полет нормальный, чувствую себя отлично". Следующая вакцинация - через три недели.

Как сообщают в Смольном, сейчас в Санкт-Петербурге работают 129 прививочных пунктов, пять из них - в торговых центрах ("Сити Молл", "Невский Центр", "Охта Молл", "Европолис", "Жемчужная Плаза"). Прививку от COVID-19 везде делают бесплатно. Любой желающий может привиться здесь в порядке живой очереди без предварительной записи. Для этого достаточно иметь паспорт и полис ОМС.

Первую прививку от коронавируса сделали более 217 тысяч петербуржцев. Полный курс вакцинации прошли почти 70 тысяч человек. В поликлиниках остается около ста тысяч доз вакцины "Спутник V".