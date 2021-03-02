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Ленинградская область заявила о себе на международном рынке как производитель чая. А компания из Самарской области отвоевала свою нишу среди косметических фирм.
Компания из Самары уже три года поставляет свою косметику в Объединенные Арабские Эмираты. Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области

По оценке Российского экспортного центра, несырьевой экспорт в 2020 году превысил 160 миллиардов долларов, а его доля в общем объеме российского экспорта впервые достигла 48 процентов. Основные драйверы - агропромышленный комплекс и драгметаллы.

Фото: Андрей Каспришин
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Однако пандемия подтолкнула рост поставок лекарств и продовольствия, бумажной и пластиковой упаковки, защитных средств и медоборудования. Достичь таких высот удалось благодаря национальному проекту "Международная кооперация и экспорт".

В Ленинградской области чай из Копорья поставляют в Германию совладельцы компании "Копорский чай" Махмаюнус Каримов и Лилия Егорова.

В дореволюционной России чай из кипрея (иван-чая) был популярной заменой настоящему китайскому. Он дешевле и дает противовоспалительный эффект, обладает кровоостанавливающим и ранозаживляющим, а также слабым снотворным действием.

Создание нового производства в Кингисеппском районе заняло у друзей около пяти лет. Первые продажи были не слишком удачными. Партнеры пошли учиться. Сначала - в областной школе бизнес-акселерации, а затем участвовали в программе German Business, разработанной специально для малого и среднего бизнеса Ленинградской области. Теперь "Копорский чай" продается в Германии, в магазинах с органической продукцией.

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Интерес к копорскому чаю проявляют и другие европейские фирмы, но им отказывают. Немецкие партнеры получили полные права дистрибьютора в Европе. А вот с компаниями из США и Японии переговоры ведутся. Инвестиции в полномасштабное развертывание бизнеса Махмаюнус оценивает в 200 миллионов рублей.

В Самарской области компания "М9 Фарм" - резидент ТОСЭР "Тольятти" уже три года экспортирует товары в Объединенные Арабские Эмираты. Основной компонент в составе ее косметической продукции - наночастицы, покрытые активными веществами. В линейке фирмы 15 уникальных продуктов. Они продаются и в России. За год производство компании выросло в десять раз.

Сейчас она с помощью Центра поддержки экспорта Самарской области регистрирует марку в Китае и в Европе. Впереди - сертификация. К концу года компания выйдет на зарубежные маркетплейсы. Пока планирует продавать за рубежом только онлайн. Но не исключены и офлайн-продажи.

Неплохо обстоят дела у экспортеров, которые продают уникальную продукцию. Дыхательный тренажер на экспорт поставляет самарская компания "Самоздрав" - в пять стран Европы, Турцию, США, Канаду, Южно-Африканскую Республику.

Тренажер применяют для профилактики и лечения заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой системы, реабилитации после инсульта, инфаркта. За рубеж поставляется до 10 процентов произведенных тренажеров.

В регионах Экономика ВЭД Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Средняя Волга СЗФО Ленинградская область ПФО Самарская область

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