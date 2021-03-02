Как Театр-фестиваль "Балтийский дом" отметит 30-летие

В наступившем году Театр-фестиваль "Балтийский дом" будет отмечать 30-летие. Это продолжатель традиций легендарного Театра имени Ленинского комсомола, который родился в Ленинграде в 1936 году - ровно 85 лет назад.

О премьерах, фестивалях и встречах юбилейного года, девиз которого - "Наследники по прямой", рассказали журналистам на пресс-конференции руководители театра.

Немного истории. В 1949 году в Ленкоме свою творческую карьеру начал Георгий Товстоногов. В должности главного режиссера он возглавлял театр с 1950 по 1956 годы. В 1971 году театр возглавил режиссер Геннадий Опорков, который поставил легендарные спектакли "С любимыми не расставайтесь", "Утиная охота", "Деньги для Марии", "Три мушкетера" и другие. На этой сцене играли знаменитые артисты: Юрий Толубеев, Евгений Лебедев, Татьяна Доронина, Нина Ургант, Олег Басилашвили, Юлиан Панич, Наталья Тенякова, Олег Даль, Алла Балтер, Эммануил Виторган, Лариса Малеванная.

- Именно здесь были открыты и поставлены впервые многие пьесы. В истории театра было много взлетов, а падений не было. Наверное, в этом главный секрет его молодости, - отметила Марина Беляева, художественный директор Театра-фестиваля "Балтийский дом".

Фестивали

В 1991 году театр был переименован в "Балтийский дом", а спустя девять лет получил статус Театра-фестиваля.

- Этим 30-летием можно гордиться, - говорит генеральный директор Театра-фестиваля "Балтийский дом" Сергей Шуб.

Успешно работают несколько международных фестивалей: "Встречи в России, "Балтийский дом", "Монокль".

В феврале прошел Петербургский этап 13-го фестиваля "Монокль", на который поступило более 200 заявок. 3 марта стартует следующий - Международный этап, на нем наш город представят четыре моноспектакля-победителя: "Сектор Газа" (Виктор Бугаков, "Цехъ-театр", режиссер Анатолий Праудин), "Записки нервного капельдинера" (Александринский театр, режиссер и исполнитель Игорь Волков), "Концерт по заявкам" (Ася Ширшина, Театральная мастерская АСБ, режиссер Алексей Янковский), "Следы материнских морей" (Марианна Коробейникова, Театр им. Ленсовета, режиссер Екатерина Максимова). Пройдет он в двух форматах: онлайн и оффлайн, поскольку не все участники из-за закрытых границ смогут приехать в Петербург.

С 14 по 20 мая в 23-й раз пройдут "Встречи в России". В программе будут представлены спектакли русских театров зарубежья по произведениям классиков.

31-й фестиваль "Балтийский дом" пройдет в октябре под девизом "Бесы ХХI-21". Весь мир отметит в 2021 году юбилей писателя Достоевского, представленные на фестивале спектакли напрямую не связаны с творчеством классика, но станут, по словам Сергея Шуба, "отражением тех страхов и фобий, что тревожили, тревожат и будут тревожить людей. И, возможно, единственным лекарством от них является театр".

Премьеры

В 84-м сезоне, который начался осенью, "Балтийский дом" выпустил уже несколько премьер, несмотря на сложности в работе в связи с пандемией: "Я сижу на берегу" по произведениям Рубена Гальего (режиссер Роман Каганович), "НеПлохие парни" по пьесе Марка Камолетти "Боинг-Боинг" (режиссер Дмитрий Петрунь), "Волки и овцы" по комедии А.Н. Островского (режиссер Анджей Бубень), "Девчата" по мотивам повести Бориса Бедного (режиссер Александр Кладько), "Шатуны" по роману Юрия Мамлеева (режиссер Роман Муромцев), "Восемь любящих женщин" по пьесе Робера Тома (режиссер Лев Рахлин).

Что в планах?

Андрей Прикотенко начал работу над поэмой Гомера "Одиссея". С "Балтийским домом" режиссер сотрудничает давно, его первый успешный спектакль - "Лерка" по текстам Василия Сигарева (2009 год). Возможно, скоро эту постановку ждет "перезагрузка" - новый актерский состав, поскольку исполнители главных ролей повзрослели. Далее были интересные премьеры: "Тартюф, или Обманщик" Мольера, "Зощенко Зощенко Зощенко Зощенко".

- Это будет большой визуальный спектакль с невероятным количеством путешествий удивительного Одиссея и со всеми открытиями, через которые пройдет главный герой. Надеемся, что зрители с удовольствием отправятся в это путешествие, - приоткрыла завесу Марина Беляева.

Еще одна ожидаемая премьера - "Смерть Тарелкина" в постановке Оскараса Коршуноваса, постоянного участника фестиваля "Балтийский дом", художественного руководителя Литовского Национального театра драмы. Чем комедия-шутка русского драматурга Сухово-Кобылина, написанная в 1869 году, заинтересовала литовского режиссера? "Бывает "щель" между правом и правдой, между юрисдикцией и справедливостью. Острая и актуальная тема, мне очень интересно решать ее. Как отмечал Сухово-Кобылин, в этом есть некая метафизика. Надеюсь, эта работа будет плодотворной".

Актриса и режиссер "Балтийского дома" Александра Мамкаева поставит осенью спектакль по рассказу Чехова "Душечка". В рамках проекта "Экспериментальная сцена. Плюс", в котором принимают участие ученики мастера Анатолия Праудина, - спектакль по "Запискам из Мертвого дома" Достоевского в постановке Рачи Махатаева.

Будет уделено внимание и маленькому зрителю. В репертуаре появится еще один спектакль для детей: за сказку "Королевство кривых зеркал" возьмется режиссер и актриса "Балтийского дома" Наталья Индейкина. Кстати, спектакль по книге Виталия Губарева с успехом шел в Театре имени Ленинского комсомола - и это еще одно продолжение традиций.

Прямая речь

Николай Свентицкий, директор Тбилисского русского драматического театра им. А.С. Грибоедова, председатель правления Ассоциации деятелей русских театров зарубежья:

- У нашего театра не просто давние деловые, теплые отношения с "Балтийским домом", а можно сказать - родственные: Георгий Александрович Товстоногов начал служить в нашем театре в 1938 году, восемь лет возглавлял Грибоедовский театр, а затем переехал в Ленинград, перешел в Ленком. И у вас, и у нас один учитель -столп, наше культурное достояние. Также в нашем театре работали актеры, которые позже делали славу великому Петербургу: Павел Луспекаев, Евгений Лебедев и другие.

В 1998 году был создан фестиваль русскоязычных театров стран СНГ и Балтии в России "Встречи в России". Тем самым Петербург оправдал свое великое звание культурной столицы, не забыл о нас, разбросанных после страшного распада страны. Великий город собирал нас по крупицам, вкладывая силы, средства в идею существования русского театра. Именно в "Балтийском доме" в 2017 году была создана Ассоциация деятелей русских театров зарубежья, давшая нам возможность сплотиться, встречаться и разговаривать, планировать, как продвигать великую русскую культуру на мировом театральном пространстве.

Кроме фестивалей и поддержки деятельности нашей Ассоциации "Балтийский дом" делает еще одно очень важное дело: образовательные проекты для молодых артистов. После распада СССР появилась огромная проблема в театральном образовании. Прежде всего это касается русской сценической речи. И эту миссию взял на себя "Балтийский дом", организуя обучающие программы. Молодые актеры, впервые приезжающие в Петербург, не только знакомятся с творчеством своих коллег, показывают свое искусство, но еще и узнают историю великого города, идут в его музеи, на выставки. Огромный поклон петербуржцам! То, что делаете вы, неоценимо.