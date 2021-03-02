По делу об обрушении корпуса ИТМО будут судить шесть человек

Новости

Глава регулятора коммунальных служб Техаса ушла в отставку 14:02
Лукашенко рассказал о содержании переговоров с президентом России 14:02
YouTube снова заблокировал аккаунт адвоката Трампа 14:01
Клебо не выступит в гонке на 15 км на чемпионате мира 13:53
Песков заявил о невозможности Кремля вмешиваться в дело Сафронова 13:53
Песков прокомментировал ситуацию с вырубкой деревьев в парке Форос 13:50
В Оренбурге чиновницу управления ЖКХ задержали за взятку в полмиллиона 13:38
Минкульт: В половине городов России появятся виртуальные концертные залы 13:34
Главу УФССП Якутии заподозрили в превышении полномочий 13:33
После финала "Дома 2" Бузова и Бородина будут вести мистический проект 13:29
Результаты тестов на коронавирус можно будет узнать по QR-коду 13:25
Массовая вакцинация от COVID в Беларуси начнется в апреле 13:17
"Спартак" готов оказать поддержку перенесшему инфаркт Романцеву 13:11
Стася Милославская рассказала про свой самый отчаянный поступок 13:08
Экс-прокурор Дмитрий Листопад объявлен в международный розыск 13:02
Песков назвал недоразумением приглашение Путина в Clubhouse от Маска 13:01
Песков рассказал о подготовке встречи ОПЕК+ 12:55
Федерация дзюдо России выпустила заявление после драки в Каспийске 12:43
Вулкан Синабунг в Индонезии выбросил столб дыма на высоту 5 километров 12:39
Отделения Россотрудничества за рубежом переименуют в "Русские дома" 12:26
Comic-Con вновь перенесли в онлайн из-за пандемии 12:15
Матвиенко оценила идею лишать гражданства за призывы к санкциям против РФ 12:09
За два года 400 пациентам помогли в Клинике расстройств пищевого поведения 12:03
В Иркутской области представили нового прокурора 11:55
СК Беларуси подал документы на экстрадицию Тихановской 11:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Верховный суд разъяснил, когда при разводе жилье достается одному из супругов
Верховный суд разъяснил, когда при разводе жилье достается одному из супругов
02.03.2021 13:07
Рубрика: Происшествия

По делу об обрушении корпуса ИТМО будут судить шесть человек

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Завершено расследование уголовного дела, связанного с обрушением корпуса Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). Перед судом предстанут шесть человек.

Фигуранты дела: проректор по хозяйственной деятельности ИТМО Дмитрий Писарев, главный инженер Алексей Шамолин и его заместитель Алексей Аксенович, а также начальник отдела Центрального района комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Татьяна Лебедева, гендиректор ООО "Атлантик" Андрей Каримов и главный инженер этой же организации Владимир Антипов. Как сообщают в Следственном комитете РФ, им предъявлены обвинения по статьям "нарушение правил безопасности при ведении строительных работ", "халатность с причинением особо крупного ущерба" и "нарушение требований сохранения и использования объектов культурного наследия народов РФ".

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Глава СК РФ проверил, как возмещают ущерб преступники

Согласно материалам следствия, в июле 2018 - феврале 2019 года Антипов и Каримов из ООО "Атлантик" провели ремонт участка фальцевой кровли здания университета на основании договора подряда, используя самостоятельно изготовленный эскизный проект. Между тем они не имели аттестации в области реставрации таких сооружений.

Сотрудники ИТМО Шамолин, Аксенович и Писарев со своей стороны не организовали обследование состояния здания, не обеспечили безопасность проведения работ на кровле и приняли некачественно выполненную работу.

Лебедева, со своей стороны, не приняла мер для сохранения здания, являющегося объектом культурного наследия, хотя знала о проводимых работах.

В результате допущенных нарушений 16 февраля 2019 года произошло частичное обрушение корпуса ИТМО. Общий ущерб оценивается в сумму более 100 миллионов рублей.

Фигуранты дела свою вину не признали. Однако следствием собрана достаточная доказательственная база, отмечают в СК РФ. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 10 565 случаев COVID-19 в 84 регионах
Матвиенко оценила перспективы отказа от доллара США в России
Экс-тренер "Спартака" Олег Романцев госпитализирован с инфарктом
Сбербанк зафиксировал рекордный рост расходов россиян в феврале
Вашингтон выделит Украине 150 млн долларов на реформирование армии
В Роскачестве рассказали о новой схеме "развода" по телефону
Под Петербургом должница оставила кредиторам четырехметрового питона