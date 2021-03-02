По делу об обрушении корпуса ИТМО будут судить шесть человек

Завершено расследование уголовного дела, связанного с обрушением корпуса Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). Перед судом предстанут шесть человек.

Фигуранты дела: проректор по хозяйственной деятельности ИТМО Дмитрий Писарев, главный инженер Алексей Шамолин и его заместитель Алексей Аксенович, а также начальник отдела Центрального района комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Татьяна Лебедева, гендиректор ООО "Атлантик" Андрей Каримов и главный инженер этой же организации Владимир Антипов. Как сообщают в Следственном комитете РФ, им предъявлены обвинения по статьям "нарушение правил безопасности при ведении строительных работ", "халатность с причинением особо крупного ущерба" и "нарушение требований сохранения и использования объектов культурного наследия народов РФ".

Согласно материалам следствия, в июле 2018 - феврале 2019 года Антипов и Каримов из ООО "Атлантик" провели ремонт участка фальцевой кровли здания университета на основании договора подряда, используя самостоятельно изготовленный эскизный проект. Между тем они не имели аттестации в области реставрации таких сооружений.

Сотрудники ИТМО Шамолин, Аксенович и Писарев со своей стороны не организовали обследование состояния здания, не обеспечили безопасность проведения работ на кровле и приняли некачественно выполненную работу.

Лебедева, со своей стороны, не приняла мер для сохранения здания, являющегося объектом культурного наследия, хотя знала о проводимых работах.

В результате допущенных нарушений 16 февраля 2019 года произошло частичное обрушение корпуса ИТМО. Общий ущерб оценивается в сумму более 100 миллионов рублей.

Фигуранты дела свою вину не признали. Однако следствием собрана достаточная доказательственная база, отмечают в СК РФ. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.