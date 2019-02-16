Момент обрушения в петербургском университете попал на видео

В социальных сетях появилось видео, сделанное в момент обрушения перекрытий в корпусе университета ИТМО. На записи видно, как за несколько секунд до обрушения с потолка падает штукатурка.

Абитуриентка вуза, зарегистрированная в соцсетях под псевдонимом Alice Demkin, рассказала в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" подробности случившегося.

"Звук был, как будто тысячу стульев одновременно уронили. Криков лично я не слышала. Пыль была на всех этажах и видимость была нулевой, шли по фонарикам и по памяти, так как ничего не было видно", - сообщила девушка. По ее словам, она была в вузе на подготовительных курсах.

Напомним, сегодня в корпусе университета ИТМО, расположенном на улице Ломоносова, 9 (это самый центр Петербурга), произошло обрушение перекрытий. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. Из здания вывели 86 человек.

Следственный комитет возбудил по факту случившегося уголовное дело.