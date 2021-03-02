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02.03.2021 14:54

Таежная форель

Прибрежные леса разрешат использовать для рыбного хозяйства
Текст: Марина Ледяева (Архангельск)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 43(8394)
В России появится новый вид использования лесов - для ведения рыбного хозяйства.

Госдума приняла соответствующие поправки в Лесной кодекс РФ в первом чтении. Нововведение может прижиться во многих регионах Северо-Запада, где активно развивается рыбоводство. Ко второму чтению законопроект планируют доработать, чтобы облегчить реализацию полезной идеи.

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Как сообщил глава Рослесхоза Сергей Аноприенко, размещать рыбные хозяйства на лесных участках можно будет на основании договоров их аренды или соглашения о публичном сервитуте, который дает право ограниченного пользования землей. Причем на любительское и спортивное рыболовство новшество не распространяется. Арендовать лес вправе только те, у кого есть разрешение на добычу водных биоресурсов.

Важно, что заключать такие договоры аренды можно будет без проведения аукционов. Похожий механизм в Лесном кодексе предусмотрен, например, для ведения охотничьего хозяйства.

Предприниматели смогут размещать на берегах лесных водоемов некапитальные строения для выгрузки, хранения и обработки улова, а также производства продукции из рыбы. Имеются в виду склады для хранения снастей и инвентаря, сушилки, нестационарные холодильники и тому подобные объекты. Но в законопроекте есть условие: при их размещении нельзя вырубать лес.

Нововведением заинтересовались в Архангельской области, где много лесов и есть хорошие перспективы для развития аквакультуры.

Кроме того, в Поморье им компенсируют часть затрат на корма и рыбопосадочный материал. В результате годовой объем товарного рыбоводства в регионе вырос в два раза - до 220 тонн. Основной объект - радужная форель. Это еще не показатели Карелии, которая лидирует в производстве форели, но уже значимый результат. Ожидается, что в 2021 году объемы такого производства в Архангельской области вырастут еще в 2,5 раза.

- В развитии товарного рыбоводства региона отмечается серьезный прогресс: рост уже сегодня серьезный, и в ближайшее время область выйдет на еще более высокие показатели, - отметил на недавнем заседании рыбохозяйственного совета Поморья глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Использование лесных участков под аквакультуру может стать дополнительным стимулом для ее развития, полагают региональные специалисты. Но с учетом особенностей Поморья некоторые ограничения, которые содержатся в законопроекте, могут создать проблемы для предпринимателей. В частности, это полный запрет на вырубку деревьев при создании инфраструктуры.

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- Обследование водоемов области показало, что использование лесных участков без права вырубки применительно к некоторым из них практически невозможно, - пояснил зампредседателя комитета Облсобрания по сельскому хозяйству и рыболовству Михаил Завьялов. - Потенциальному инвестору придется создавать на берегу всю необходимую инфраструктуру, в том числе транспортную. Наличие лесного участка в аренде само по себе еще не дает возможности его полноценного использования. Поэтому было бы логично определить такие условия, при которых можно было бы в полном объеме вести рыбное хозяйство в лесу.

Как отмечают в Госдуме, возможность размещения некапитальных строений вызвала особые споры при обсуждении законопроекта. Ко второму чтению решено выработать четкие формулировки целевого назначения таких объектов.

Предполагается, что в случае принятия доработанный законопроект поможет создать новые рабочие места в сельской местности и на отдаленных прибрежных территориях.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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