Прибрежные леса разрешат использовать для рыбного хозяйства

В России появится новый вид использования лесов - для ведения рыбного хозяйства.

Госдума приняла соответствующие поправки в Лесной кодекс РФ в первом чтении. Нововведение может прижиться во многих регионах Северо-Запада, где активно развивается рыбоводство. Ко второму чтению законопроект планируют доработать, чтобы облегчить реализацию полезной идеи.

Как сообщил глава Рослесхоза Сергей Аноприенко, размещать рыбные хозяйства на лесных участках можно будет на основании договоров их аренды или соглашения о публичном сервитуте, который дает право ограниченного пользования землей. Причем на любительское и спортивное рыболовство новшество не распространяется. Арендовать лес вправе только те, у кого есть разрешение на добычу водных биоресурсов.

Важно, что заключать такие договоры аренды можно будет без проведения аукционов. Похожий механизм в Лесном кодексе предусмотрен, например, для ведения охотничьего хозяйства.

Предприниматели смогут размещать на берегах лесных водоемов некапитальные строения для выгрузки, хранения и обработки улова, а также производства продукции из рыбы. Имеются в виду склады для хранения снастей и инвентаря, сушилки, нестационарные холодильники и тому подобные объекты. Но в законопроекте есть условие: при их размещении нельзя вырубать лес.

Нововведением заинтересовались в Архангельской области, где много лесов и есть хорошие перспективы для развития аквакультуры.

Кроме того, в Поморье им компенсируют часть затрат на корма и рыбопосадочный материал. В результате годовой объем товарного рыбоводства в регионе вырос в два раза - до 220 тонн. Основной объект - радужная форель. Это еще не показатели Карелии, которая лидирует в производстве форели, но уже значимый результат. Ожидается, что в 2021 году объемы такого производства в Архангельской области вырастут еще в 2,5 раза.

- В развитии товарного рыбоводства региона отмечается серьезный прогресс: рост уже сегодня серьезный, и в ближайшее время область выйдет на еще более высокие показатели, - отметил на недавнем заседании рыбохозяйственного совета Поморья глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Использование лесных участков под аквакультуру может стать дополнительным стимулом для ее развития, полагают региональные специалисты. Но с учетом особенностей Поморья некоторые ограничения, которые содержатся в законопроекте, могут создать проблемы для предпринимателей. В частности, это полный запрет на вырубку деревьев при создании инфраструктуры.

- Обследование водоемов области показало, что использование лесных участков без права вырубки применительно к некоторым из них практически невозможно, - пояснил зампредседателя комитета Облсобрания по сельскому хозяйству и рыболовству Михаил Завьялов. - Потенциальному инвестору придется создавать на берегу всю необходимую инфраструктуру, в том числе транспортную. Наличие лесного участка в аренде само по себе еще не дает возможности его полноценного использования. Поэтому было бы логично определить такие условия, при которых можно было бы в полном объеме вести рыбное хозяйство в лесу.

Как отмечают в Госдуме, возможность размещения некапитальных строений вызвала особые споры при обсуждении законопроекта. Ко второму чтению решено выработать четкие формулировки целевого назначения таких объектов.

Предполагается, что в случае принятия доработанный законопроект поможет создать новые рабочие места в сельской местности и на отдаленных прибрежных территориях.