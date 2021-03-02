Туробъекты в Карелии оборудуют доступом к интернету

Новые базовые станции подвижной радиотелефонной связи планируется построить на туристических маршрутах в республике Карелия.

Проработать этот вопрос поручил вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам совещания с вице-премьерами России, главой республики Карелия Артуром Парфенчиковым и предпринимателями региона, сообщили в пресс-службе Чернышенко.

"На встрече предприниматели рассказали, что на территории мест паломничества, к примеру, в горном парке "Рускеала" или на горе Воттоварра недостаточная зона покрытия, что создает сложности, связанные, в том числе с обеспечением безопасности путешественников. Поэтому Минцифры дано поручение решить вопрос, у них в планах уже заложено строительство порядка 40 вышек", - приводит слова Чернышенко пресс-служба.

По словам вице-премьера, Карелия - уникальный по красоте и достопримечательностям регион становится с каждым годом все популярнее у туристов. Для организации путешествий гости региона активно пользуются различными сервисами.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Карелию дал поручение проработать предложения карельских бизнесменов по развитию туризма, рыбохозяйственного комплекса, развития водного транспорта и совершенствованию Лесного кодекса.