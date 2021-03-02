В карельском музее открыли новый раздел "Вселенная Калевала"

В Музее изобразительных искусств Карелии открылся новый раздел постоянной экспозиции "Вселенная Калевала". С сегодняшнего дня можно по-новому взглянуть на уникальный карело-финский эпос и открыть для себя тайные смыслы древних рун, сообщает пресс-служба министерства культуры Карелии.

В составе новой экспозиции более ста предметов "калевальской" коллекции, среди которых Тамара Юфа со своими неповторимыми женскими образами, Борис Акбулатов с сюжетными работами, Мюд Мечев с линогравюрами и многие другие художники.

А вот "новый" образ создали с использованием современных материалов и оборудования. На выставке можно отправиться в иммерсивное путешествие по тропе в рунопевческий лес со звуками кантеле, погрузиться в тему рождения мира. Необычная инсталляция "Щука" раскроет секреты народного быта, поделится рецептом пивоварения и позволит вдохнуть ароматы Калевалы.

Создание новой части экспозиции стало возможным потому, что в 2019 году музею предоставили новое помещение для фондохранилища. Освобожденные площади и заняла "Вселенная Калевала".