В обновленном музее Писахова в Архангельске появились "говорящие" шляпы

В Архангельске после долгой реконструкции открылся обновленный музей знаменитого северного сказочника и художника Степана Писахова. В нем появились новые экспонаты и мультимедийные объекты - например, "говорящие" шляпы, из которых звучат произведения писателя, и "расцветающее" апельсиновое дерево с северным сиянием.

Как рассказала заместитель директора музейного объединения "Художественная культура Русского Севера" Зоя Кулешова, памятник архитектуры, в котором с 2008 года располагался единственный в мире музей Писахова, десять лет назад оказался на грани гибели. Торговое здание купца Буторова на улице Поморской, возведенное на рубеже XIX и XX веков, не выдержало начатой по соседству стройки. Когда рядом стали забивать сваи под торговый центр, на памятнике появились трещины, и в 2012 году его закрыли на реконструкцию.

Тогда многие думали, что историческое здание на родной улице Писахова обречено. Но усилиями множества специалистов - музейщиков, строителей, реставраторов и других - при финансовой поддержке региона памятник был спасен. У здания укрепили фундамент, восстановили фасад, отремонтировали кровлю и цокольный этаж, а внутри создали современное музейное пространство.

- В его основе лежит прежняя экспозиция, но появилось и много нового. Самое главное, что музей раскрывает многогранную, глубокую личность Степана Писахова, неотделимую от Севера. Как он шутил, гости Архангельска сначала шли осматривать его, а потом уже город. При этом Писахов-художник всегда был известен меньше, чем Писахов-сказочник, - отмечает Зоя Кулешова.

В архангельском музее хранится самое полное собрание его живописных работ. "Север своей красотой венчает весь Земной шар!" - восклицал художник и доказывал это своим творчеством. Впечатляющие пейзажи Новой Земли, Кий-острова, поморских деревень и Архангельска можно назвать главными героями экспозиции. Писахов шестнадцать раз бывал в Арктике, ходил в суровые экспедиции и передавал увиденную красоту на холсте.

При этом музей нельзя назвать только художественным, не менее важны литературная и краеведческая темы, отмечает заведующая экспозицией Наталья Козлова. Отдельный зал посвящен дому и семье Писахова. Здесь представлены оклады икон, выполненные его отцом-чеканщиком, кружевная мантилья матери, фамильные серебро и фарфор, мебель - роскошный буфет, столик и венский стул. В пополнении экспозиции помогали потомки легендарного архангелогородца - его внучатые племянники Ирина и Николай Бурмины.

Изюминкой музея стали витрины в полу, в которых можно увидеть предметы XVII-XIX веков, найденные в ходе археологических раскопок на территории старого Архангельска. Внимательный зритель заметит, например, осколки голландской кружки Петровской эпохи.

Жизнь и творчество Писахова показаны хронологически, на фоне бурного времени, которое ему выпало. Каждый из восьми залов представляет определенный период или тему, и в центре каждого - свой символ. Например, в "родовом" зале установлено "древо жизни", многочисленные путешествия символизирует колесо, а в уголке, посвященном родному городу, оформлен кусочек архангельского порта начала XX века с фрагментом кормы поморского судна. Дополненная реальность "оживляет" Северную Двину: по ее волнам плывут пароходы, над которыми парят чайки.

В "рабочем" зале можно увидеть такие раритеты, как пишущая машинка Писахова и первое издание его сказок 1938 года. Многие посетители музея, наверное, только здесь откроют для себя, что он писал не только сказки, но и рассказы и очерки. В воссозданном кабинете хранится медаль за самоотверженный труд в тылу в годы Великой Отечественной.

"Сказочный" зал с куклами писаховских героев и изделиями северных мастеров получился, конечно же, самым ярким. Главный персонаж - Сеня Малина - голосами архангельских актеров рассказывает про "северное сияние", "баню в море" и другие диковинки. Рядом на экране расцветают узоры "мороженых песен", созданные аниматорами по мотивам северной росписи. Новые технологии гармонично сплетаются со стариной.

- Степан Писахов стал главным оппонентом сложившегося афоризма, что Архангельск - это доска, треска и тоска, - считает художник Алексей Григорьев. - В его сказках он предстает этаким райским уголком, где возможны всякие чудеса: облететь весь Земной шар, не выходя из дома, плавать в море на бане, а на экспорт отправлять не лес и нефть, а морожены песни. Обновленный музей Писахова тоже исключает всякую тоску. Здесь много мультимедийных "фокусов" - анимация, "говорящие" объекты, автоматическое включение видеозаписей.

Всего музей насчитывает порядка тысячи экспонатов. Часть из них была передана Архангельским краеведческим музеем и прежде не выставлялась. Но кое-чего писаховской экспозиции все-таки пока не хватает - это записей живого голоса северной легенды. Исследователи не оставляют надежды их найти.