В обновленном музее Писахова в Архангельске появились "говорящие" шляпы

Новости

В Оренбуржье осудили пенсионера, закрывшего ребенка в багажнике авто 17:24
"Скопинскому" маньяку после освобождения запретят ночные прогулки 17:24
"Евровидение-2021" пройдет в урезанном формате 17:14
Мэра Томска Ивана Кляйна перевели под домашний арест в больнице 17:14
Стало известно, когда в Москве запустят водный общественный транспорт 17:07
Таможня выявила более 13 миллионов контрафактных товаров за год 16:55
Названы три "профессии будущего" 16:46
Эпидемиолог: Россия еще не прошла первую волну коронавируса 16:23
Центру управления комплексной безопасности Минобороны вручено боевое знамя 16:21
Президент Армении во второй раз отказался уволить главу Генштаба Гаспаряна 16:15
СК завел дело об использовании рабского труда в Подмосковье 16:12
Второе уголовное дело о массовом отравлении возбудили в Красноярске 16:12
"Дальневосточный гектар" предлагают распространить на всю Россию 16:02
Путин прокомментировал ситуацию с замерзающим Техасом 15:50
Украина может ускорить мобилизацию резервистов 15:45
Онлайн-витрина с российскими товарами появилась в Японии 15:44
Собянин: Средняя скорость движения на основных магистралях Москвы выросла до 55 км/час 15:43
Москва достигла рекордного уровня безопасности дорожного движения 15:43
В столичном регионе 8 марта ожидается минусовая температура 15:39
Путин примет участие в расширенном заседании коллегии МВД 15:39
Министр спорта РФ отметил важность утверждения плана восстановления ВФЛА 15:31
Составлен рейтинг самых "медийных" вузов России 15:29
В двадцати крупнейших городах России выросли цены на вторичное жилье 15:21
Россия и Беларусь подписали программу стратегического партнерства 15:12
Курс евро опустился ниже 89 рублей впервые с 18 февраля 15:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Верховный суд разъяснил, когда при разводе жилье достается одному из супругов
Верховный суд разъяснил, когда при разводе жилье достается одному из супругов
02.03.2021 17:08
Рубрика: Культура

В обновленном музее Писахова в Архангельске появились "говорящие" шляпы

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)
В Архангельске после долгой реконструкции открылся обновленный музей знаменитого северного сказочника и художника Степана Писахова. В нем появились новые экспонаты и мультимедийные объекты - например, "говорящие" шляпы, из которых звучат произведения писателя, и "расцветающее" апельсиновое дерево с северным сиянием.
Степан Писахов любил носить шляпу, и это использовали в новой экспозиции. Фото: Министерство культуры Архангельской области Степан Писахов любил носить шляпу, и это использовали в новой экспозиции. Фото: Министерство культуры Архангельской области
Степан Писахов любил носить шляпу, и это использовали в новой экспозиции. Фото: Министерство культуры Архангельской области

Как рассказала заместитель директора музейного объединения "Художественная культура Русского Севера" Зоя Кулешова, памятник архитектуры, в котором с 2008 года располагался единственный в мире музей Писахова, десять лет назад оказался на грани гибели. Торговое здание купца Буторова на улице Поморской, возведенное на рубеже XIX и XX веков, не выдержало начатой по соседству стройки. Когда рядом стали забивать сваи под торговый центр, на памятнике появились трещины, и в 2012 году его закрыли на реконструкцию.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
В Архангельской области отремонтируют "дорогу к Бродскому"

Тогда многие думали, что историческое здание на родной улице Писахова обречено. Но усилиями множества специалистов - музейщиков, строителей, реставраторов и других - при финансовой поддержке региона памятник был спасен. У здания укрепили фундамент, восстановили фасад, отремонтировали кровлю и цокольный этаж, а внутри создали современное музейное пространство.

- В его основе лежит прежняя экспозиция, но появилось и много нового. Самое главное, что музей раскрывает многогранную, глубокую личность Степана Писахова, неотделимую от Севера. Как он шутил, гости Архангельска сначала шли осматривать его, а потом уже город. При этом Писахов-художник всегда был известен меньше, чем Писахов-сказочник, - отмечает Зоя Кулешова.

В архангельском музее хранится самое полное собрание его живописных работ. "Север своей красотой венчает весь Земной шар!" - восклицал художник и доказывал это своим творчеством. Впечатляющие пейзажи Новой Земли, Кий-острова, поморских деревень и Архангельска можно назвать главными героями экспозиции. Писахов шестнадцать раз бывал в Арктике, ходил в суровые экспедиции и передавал увиденную красоту на холсте.

При этом музей нельзя назвать только художественным, не менее важны литературная и краеведческая темы, отмечает заведующая экспозицией Наталья Козлова. Отдельный зал посвящен дому и семье Писахова. Здесь представлены оклады икон, выполненные его отцом-чеканщиком, кружевная мантилья матери, фамильные серебро и фарфор, мебель - роскошный буфет, столик и венский стул. В пополнении экспозиции помогали потомки легендарного архангелогородца - его внучатые племянники Ирина и Николай Бурмины.

Изюминкой музея стали витрины в полу, в которых можно увидеть предметы XVII-XIX веков, найденные в ходе археологических раскопок на территории старого Архангельска. Внимательный зритель заметит, например, осколки голландской кружки Петровской эпохи.

Жизнь и творчество Писахова показаны хронологически, на фоне бурного времени, которое ему выпало. Каждый из восьми залов представляет определенный период или тему, и в центре каждого - свой символ. Например, в "родовом" зале установлено "древо жизни", многочисленные путешествия символизирует колесо, а в уголке, посвященном родному городу, оформлен кусочек архангельского порта начала XX века с фрагментом кормы поморского судна. Дополненная реальность "оживляет" Северную Двину: по ее волнам плывут пароходы, над которыми парят чайки.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Федеральным музеям разрешили проводить экскурсии для школьников

В "рабочем" зале можно увидеть такие раритеты, как пишущая машинка Писахова и первое издание его сказок 1938 года. Многие посетители музея, наверное, только здесь откроют для себя, что он писал не только сказки, но и рассказы и очерки. В воссозданном кабинете хранится медаль за самоотверженный труд в тылу в годы Великой Отечественной.

"Сказочный" зал с куклами писаховских героев и изделиями северных мастеров получился, конечно же, самым ярким. Главный персонаж - Сеня Малина - голосами архангельских актеров рассказывает про "северное сияние", "баню в море" и другие диковинки. Рядом на экране расцветают узоры "мороженых песен", созданные аниматорами по мотивам северной росписи. Новые технологии гармонично сплетаются со стариной.

- Степан Писахов стал главным оппонентом сложившегося афоризма, что Архангельск - это доска, треска и тоска, - считает художник Алексей Григорьев. - В его сказках он предстает этаким райским уголком, где возможны всякие чудеса: облететь весь Земной шар, не выходя из дома, плавать в море на бане, а на экспорт отправлять не лес и нефть, а морожены песни. Обновленный музей Писахова тоже исключает всякую тоску. Здесь много мультимедийных "фокусов" - анимация, "говорящие" объекты, автоматическое включение видеозаписей.

Всего музей насчитывает порядка тысячи экспонатов. Часть из них была передана Архангельским краеведческим музеем и прежде не выставлялась. Но кое-чего писаховской экспозиции все-таки пока не хватает - это записей живого голоса северной легенды. Исследователи не оставляют надежды их найти.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск

Главное сегодня

Производители мяса птицы и яиц договорились о сдерживании цен
Песков заявил о необходимости работать с ПАСЕ
Службу в армии могут учесть при назначении льготной пенсии
За сутки в России подтверждено 10 565 случаев COVID-19 в 84 регионах
Романцев рассказал о своем самочувствии после перенесенного инфаркта
120 лет назад Льва Толстого "отлучили" от Церкви
Каким фестивалям нужна сегодня господдержка и почему