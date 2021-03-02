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02.03.2021 15:47
Рубрика: Культура

В Петербурге начались гастроли старейшего театра Приморья

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
В Петербург приехал Приморский академический краевой драматический театр им. М. Горького. С 3 по 6 марта пройдут гастроли на Большой сцене Театра юных зрителей им. А. А. Брянцева.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Это ответный визит ведущего театра Владивостока: в сентябре прошлого года на его сцене выступали актеры петербургского ТЮЗа.

Фото: Пресс-служба Театра-фестиваля "Балтийский дом"
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Гости представят четыре спектакля.

3 марта - "TOVARICH" по пьесе Жака Деваля в постановке художественного руководителя театра, народного артиста России, обладателя "Золотой маски" Ефима Звеняцкого. Сценография - Владимира Колтунова, лауреата "Золотой маски", а костюмы придумывал известный историк моды Александр Васильев. Как информирует пресс-служба театра, действие пьесы происходит в Париже в 20-е годы прошлого столетия, в центре сюжета - история русских эмигрантов. Они живут в нищете, в то время как на счету в парижском банке лежат огромные деньги, доверенные главному герою последним российским императором для трат только во благо России. Устроившись на работу слугами в семью богатых парижан, они и не подозревают, что скоро в их жизни произойдет встреча с "товарищем из новой России", которая неожиданно решит судьбу царских денег.

4 марта сыграют спектакль "Анна Каренина", международный театральный проект: постановка Мортена Боргерсена (Норвегия) и немецкого режиссера и драматурга Армина Петраса ("свежий ветер" современного немецкого театра). Действие сконцентрировано на любовном треугольнике Каренина, Анны и Вронского. Обещают незабываемые образы, оригинальную трактовку отношений героев, яркую, богатую сценографию и эффектные костюмы.

5 марта в гастрольной программе спектакль "Ковбой. Король. Великолепный".

Фото: предоставлены Новым Художественным театром (НХТ)
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25 эпизодов из жизни Юла Бриннера, его семьи, его любви и его женщин... Американский актер театра и кино, звезда вестерна "Великолепная семерка" (США, 1960), родился во Владивостоке в 1920 году. Загадочная личность и оскароносная звезда Голливуда, его тернистый путь к славе, непростые отношения с окружающим миром и личные трагедии. Премьера состоялась в декабре прошлого года. Режиссер - Сергей Руденок.

Завершатся гастроли 6 марта музыкально-мистической мелодрамой "Эдит и ее демоны" в постановке Вадима Данцигера. История последней любви в жизни легендарной французской певицы Эдит Пиаф, которую она встретила за два года до своей смерти. Актриса Наталья Овчинникова "вживую" исполняет всемирно известные хиты.

- Петербург - город гостеприимный, щедрый на любовь, мы предвкушаем встречу со спектаклями театра имени Горького. Уверена, что наши коллеги из Владивостока будут довольны приемом, - отметила директор Санкт-Петербургского ТЮЗа Светлана Лаврецова.

Гастроли старейшего театра Приморья проходят в рамках "Больших гастролей", организованных Федеральной дирекцией музыкальных и фестивальных программ "Росконцерт" по поручению Министерства культуры РФ.

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Дальний Восток СЗФО Санкт-Петербург ДФО Приморский край Владивосток

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