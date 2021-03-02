В Петербурге в парадной нашли тело младенца

Следственный комитет Санкт-Петербурга устанавливает обстоятельства смерти младенца, тело которого было обнаружено в парадной одного из домов Колпинского района.

Как сообщает СК по Северной столице, чтобы установить причины смерти ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Также выясняются личности родителей погибшего. Опрашиваются соседи, просматриваются записи с камер видеонаблюдения. По результатам проверки региональный СК примет процессуальное решение.

Стоит отметить, что ребенок погиб в возрасте восьми-девяти месяцев.