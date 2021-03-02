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02.03.2021 12:22

На рынке все равны

В Поморье многие замечания ФАС устраняют до возбуждения дела
Текст: Марина Ледяева (Архангельская облас ть)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 43(8394)
В Архангельской области в 2,8 раза выросло число жалоб на злоупотребление доминирующим положением на рынке. Из 192 заявлений, рассмотренных региональным УФАС за год, 47 касались установления монопольно высокой цены. В остальных шла речь о необоснованном сокращении или прекращении производства товаров, навязывании невыгодных условий договора и других нарушениях закона о защите конкуренции. При этом многие из них устраняются до возбуждения дела - число таких случаев увеличилось в 3,5 раза.

Известно, что предприниматели не всегда выходят из правового поля по злому умыслу - порой этому способствует элементарный недостаток знаний. Чтобы его восполнить, в Поморье каждый квартал проводится единый день отчетности, на котором все контрольно-надзорные органы региона - от УФНС до ГУ МЧС - рассказывают о своей правоприменительной практике в отношении бизнеса. При этом самой наглядной формой ее подачи становятся конкретные примеры нарушений.

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Так, региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами пожаловался в УФАС на компанию-монополиста, которая не пускала установленных перевозчиков ТКО на полигон в Виноградовском районе Поморья. Комиссия ведомства установила, что отказ в выгрузке и приеме отходов нарушает закон о защите конкуренции. Компанию обязали обеспечить доступ на полигон, решается вопрос о возбуждении административного дела. За злоупотребление доминирующим положением на рынке юрлицам грозит крупный штраф - до миллиона рублей.

Предприниматели жаловались и на соглашения хозяйствующих субъектов, которые также привели к ограничению конкуренции. В числе нарушителей оказался один из детских садов города Новодвинска, много лет закупавший продукты для своих подопечных только у трех фирм.

- Из материалов дела следует, что ежегодное заключение договоров с одними и теми же поставщиками не давало другим участникам рынка возможности поставлять продукты для детей. Это не только создавало препятствия для выхода на рынок, но и ограничивало доступ к муниципальным субсидиям. Такая ситуация сложилась в результате достигнутых сторонами договоренностей, - пояснил руководитель УФАС по Архангельской области Анзор Пшиншев.

Чтобы создать видимость соблюдения закона, дошкольное учреждение допускало умышленное "дробление" предметов договоров, а также использовало другие лазейки для обхода способов определения поставщика.

В итоге каждое юрлицо, участвовавшее в антиконкурентном соглашении, оштрафовали на 100 тысяч рублей, а их должностных лиц - на 15 тысяч.

Порой нарушения закона о защите конкуренции допускают и муниципальные власти. Чаще всего это заключение договоров аренды объектов тепло- и водоснабжения без проведения торгов, предоставление преимуществ на рынке наружной рекламы и неправильный отбор перевозчиков для автобусных маршрутов.

К примеру, администрация одного из районов области вообще не провела отбор пассажирского перевозчика по регулируемым тарифам. В результате на десяти маршрутах северян обслуживало муниципальное унитарное предприятие, не получившее на то законных прав. Другим перевозчикам вход на рынок был заказан.

Антимонопольная служба вынесла предупреждение, но администрация его проигнорировала. В итоге было возбуждено еще одно дело по нарушению закона о защите конкуренции, и теперь районного перевозчика отберут по всем правилам.

- Все хозяйствующие субъекты, работающие на рынке, должны быть поставлены в равные условия, чтобы каждый из них мог повлиять на условия обращения товара. При этом одностороннее влияние исключается, - отмечают в управлении ФАС по Архангельской области.

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Здоровая конкуренция важна еще и потому, что она способствует снижению рыночных цен, к которым сегодня приковано всеобщее внимание. С одной стороны, участники розничных рынков вправе самостоятельно устанавливать цены на продукцию или услугу в зависимости от спроса и предложения. То есть предприниматель вполне законно рисует на ценнике ту цифру, которую он считает справедливой. Но, с другой стороны, в ряде случаев завышенная стоимость становится антимонопольным нарушением.

- В последнее время нам часто задают вопросы о правомерности повышения цен на ту или иную продукцию, - сообщил Анзор Пшиншев. - Розничные товарные рынки являются конкурентными, цены на них не подлежат государственному регулированию. Но есть исключения. К регулируемым сферам относятся рынки естественных монополий и ряд социально значимых товаров. В число последних входят лекарственные средства из перечня жизненно необходимых и отдельные виды важнейших продовольственных товаров, на которые могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены. Если подтвердятся факты ценового сговора или создания дефицита на рынке таких товаров, виновные компании ждет наказание в виде "оборотных" штрафов, а их менеджменту грозит уголовная ответственность.

Антимонопольная служба может вмешаться и в назначение цен на продукты, которые не относятся к социально значимым, если их стоимость повысилась в результате злоупотреблений. Информация о таких нарушениях передается в правоохранительные органы.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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